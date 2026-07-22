Nhiều máy tính mất 4 GB dung lượng lưu trữ vì Chrome

Google đang đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận sau khi bị phát hiện cài đặt một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dung lượng 4 GB vào thiết bị của người dùng Chrome mà không có sự đồng ý hay thông báo trước. Được gọi là Gemini Nano, mô hình AI này bao gồm các trọng số mô hình (tệp weights.bin) giúp tăng cường khả năng của AI trên thiết bị.

Tệp weights.bin được phát hiện có dung lượng hơn 4 GB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Trong thực tế, đây không phải là điều quá mới mẻ, bởi Google đã thông báo về việc tích hợp Gemini Nano vào trình duyệt Chrome tại sự kiện Google I/O 2024. Từ phiên bản Chrome 126, công ty đã bắt đầu triển khai các tính năng AI trên thiết bị, dự kiến sẽ mở rộng hỗ trợ cho Gemini Nano trong các phiên bản tiếp theo. Mặc dù vậy, Google chưa bao giờ làm rõ cách thức mà những thay đổi này ảnh hưởng đến người dùng cuối ra sao.

Google đã triển khai vào Chrome từ năm 2024

Mô hình AI 4 GB đã hoạt động trên hàng triệu máy tính cá nhân từ năm 2024 và nhiều người có thể không hề hay biết về sự hiện diện của nó. Nếu đã sử dụng bất kỳ tính năng AI nào trong Chrome trong hai năm qua, rất có thể mô hình này đã được cài đặt trên thiết bị của người dùng. Vấn đề không chỉ nằm ở việc có hay không có mô hình AI, mà còn ở cách Google đã bình thường hóa việc không xin phép người dùng.

Nhà nghiên cứu về quyền riêng tư Alexander Hanff là người đầu tiên phát hiện ra hành vi này của Google, đồng thời cho biết việc vô hiệu hóa mô hình AI bên trong Chrome không hề đơn giản. Ngay cả khi Google khẳng định rằng tùy chọn bật hoặc tắt mô hình AI đã tồn tại từ tháng 2, nhiều người vẫn không biết cách thực hiện.

Hành động của Google có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý ở châu Âu, nơi có luật về quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn. Trong khi một số người dùng có thể tin tưởng vào Google, nhiều người khác lại lo ngại về việc công ty này có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà không thông báo.

Sự phản đối không chỉ xoay quanh việc cài đặt mô hình AI mà còn về việc Google tự ý thực hiện những thay đổi có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hàng triệu người dùng mà không hề thông báo, tiếp tục đặt ra dấu hỏi về quyền tự chủ của người dùng trong thế giới công nghệ hiện nay.