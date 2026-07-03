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Công nghệ Thủ thuật

Nhiều iPhone đang bị 'nuốt' cả trăm GB dung lượng lưu trữ

Phong Đỗ
Phong Đỗ

Một lượng lớn dữ liệu 'ma' ẩn nấp trên iPhone, tự ý chiếm dụng bộ nhớ trong nhiều năm mà không ai biết.

Nhiều người dùng iPhone gần đây bức xúc khi phát hiện dung lượng lưu trữ trên thiết bị của mình liên tục bị giảm sút mà không rõ nguyên nhân. Thủ phạm đứng sau hiện tượng này chính là danh mục 'Dữ liệu hệ thống' (System Data) bỗng phình to một cách bất thường. Sự cố này đã được phản ánh rầm rộ trên mạng xã hội Reddit thông qua các bức ảnh chụp màn hình cho thấy bộ nhớ máy bị chiếm dụng từ hàng chục cho đến hơn 100 GB.

iPhone bị 'ngốn' cả trăm GB dữ liệu ẩn

Một trường hợp điển hình đã ghi nhận danh mục Dữ liệu hệ thống ngốn tới 86,96 GB, tức chiếm đến 68% tổng bộ nhớ trong của một chiếc iPhone phiên bản 128 GB. Tình trạng này không phải là sự cố cá biệt mà từng xuất hiện trên ứng dụng Bản đồ (Maps) và đã kéo dài dai dẳng trong nhiều năm qua. Nhiều chủ tài khoản khác cũng chia sẻ việc họ bị lỗi bí ẩn này 'nuốt' từ vài chục đến gần 170 GB dung lượng máy.

Lỗi bí ẩn đang 'nuốt chửng' hơn 100 GB bộ nhớ lưu trữ của iPhone - Ảnh 1.

Một iPhone bị chiếm dụng cả trăm GB dữ liệu hệ thống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo, người dùng có thể áp dụng phương pháp sao lưu toàn bộ dữ liệu lên iCloud hoặc máy tính, tiến hành đặt lại thiết bị rồi khôi phục lại. Một mẹo triệt để hơn là đưa máy về chế độ DFU để khôi phục hoàn toàn firmware và cài đặt một bản sao iOS mới nhằm xóa sạch bộ nhớ đệm. Đây là kỹ thuật từng mang lại tỷ lệ thành công cao nhất khi xử lý lỗi phình bộ nhớ của ứng dụng Apple Maps trước đây.

Nếu không muốn áp dụng các biện pháp quá mạnh tay, bạn có thể chọn giải pháp nhẹ nhàng hơn là kích hoạt tính năng gỡ bỏ ứng dụng không dùng (Offload Unused Apps) trong phần cài đặt App Store. Thao tác này giúp loại bỏ các ứng dụng lâu ngày không động đến nhưng vẫn giữ nguyên vẹn các dữ liệu cốt lõi của bạn. Nhiều người dùng xác nhận cách làm này đã giải quyết gọn gàng việc System Data bị tăng lên vô tội vạ.

Cuối cùng, người dùng cũng được khuyên nên chủ động tiến hành xóa bộ nhớ đệm (cache) của trình duyệt web cũng như ứng dụng podcast trên máy. Việc tìm và xóa bỏ các trò chơi chứa tệp tải xuống bổ sung bên trong ứng dụng cũng là một giải pháp đáng thử nghiệm. Những ý tưởng thực tế này sẽ giúp bạn nhanh chóng giải phóng không gian lưu trữ quý giá và chấm dứt nỗi phiền toái trên chiếc iPhone của mình.

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System Data Iphone dung lượng lưu trữ Dữ liệu hệ thống

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