iPhone 18e vẫn dùng màn hình tần số quét 60 Hz?

Theo đó, trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được nâng cấp lên màn hình LTPO OLED 6,3 inch với tần số quét 120 Hz mượt mà, thì iPhone 18e lại bị cắt giảm nghiêm trọng. Mẫu máy này được cho là sẽ chỉ sở hữu màn hình LTPO OLED kích thước 6,12 inch với tần số quét dừng lại ở mức 60 Hz truyền thống.

iPhone 18e sẽ không có màn hình ProMotion? ẢNH: APPLEINSIDER

Apple tiếp tục 'bảo thủ' với biến thể iPhone 18e giá rẻ?

Việc chỉ trang bị tần số quét 60 Hz đồng nghĩa với việc người dùng iPhone 18e sẽ hoàn toàn không được trải nghiệm hai tính năng cao cấp là ProMotion và màn hình Always On. Công nghệ ProMotion vốn có khả năng tự động điều chỉnh tần số quét từ 1 đến 120 Hz nhằm tối ưu hóa độ mượt mà khi chơi game, xem video và giúp tiết kiệm pin khi hiển thị trang tĩnh. Tin đồn này cũng dập tắt những kỳ vọng lạc quan trước đó về việc Apple sẽ trang bị cụm Dynamic Island nhỏ gọn đồng đều cho toàn bộ thế hệ iPhone mới.

Ngoại trừ sự khác biệt về tần số quét, các thông số màn hình còn lại của thế hệ iPhone tiếp theo nhìn chung không có quá nhiều thay đổi so với các phiên bản tiền nhiệm. Cũng trong báo cáo này, nguồn tin rò rỉ còn tiết lộ thêm thông tin về mẫu iPhone Air 2 với màn hình LTPO OLED 6,55 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Bên cạnh đó, các thông tin về những dòng sản phẩm xa hơn như iPhone 19 Pro và dòng máy Ultra thế hệ tiếp theo cũng bất ngờ được hé lộ.

Cụ thể, Apple được cho là đã tiến tới giai đoạn thử nghiệm khuôn đúc cho phần khung sườn của cả dòng iPhone 19 Pro lẫn phiên bản iPhone Ultra 2. Trong đó, mẫu siêu phẩm Ultra mới này dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên kích thước màn hình tương tự như thế hệ đầu tiên. Dòng máy Ultra (hoặc có thể được gọi là iPhone Fold màn hình gập) hiện được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng cùng lúc với iPhone 18 Pro và Pro Max vào sự kiện tháng 9 tới.