5 tính năng dễ đánh lừa bạn khi mua màn hình mới

Thị trường màn hình máy tính đang chứng kiến một cuộc chạy đua khốc liệt về thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, đằng sau những con số 8K rực rỡ hay tần số quét hàng trăm Hz là những cái bẫy tài chính tinh vi. Để không trở thành 'nạn nhân' của các chiến dịch marketing hào nhoáng, người dùng cần tỉnh táo nhận diện 5 tính năng thực sự không mang lại giá trị sử dụng thực tế.

1. Cơn sốt 8K

Độ phân giải 8K nghe có vẻ như là đỉnh cao của sự hiển thị, nhưng thực tế tại thời điểm này, nó giống như việc bạn mua một chiếc siêu xe để chạy trong con hẻm nhỏ. Nội dung 8K hiện nay cực kỳ nghèo nàn, từ các nền tảng streaming đến các tựa game AAA. Để vận hành trơn tru ở mức 8K, bạn sẽ cần một hệ thống PC có giá trị bằng cả một gia tài với những chiếc card đồ họa đầu bảng của NVIDIA.

Thay vì chi tiền cho những điểm ảnh mà mắt thường khó lòng phân biệt ở khoảng cách ngồi thông thường, đầu tư vào một tấm nền 4K chất lượng cao với độ chuẩn màu tuyệt đối sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn.

2. Loa tích hợp

Dù đã qua nhiều năm cải tiến, loa tích hợp trên màn hình vẫn chỉ dừng lại ở mức 'chữa cháy'. Do giới hạn về không gian vật lý của khung viền màn hình mỏng, những chiếc loa này thường có âm sắc mỏng, thiếu âm trầm và dễ bị rè ở mức âm lượng cao. Đối với bất kỳ ai có nhu cầu giải trí cơ bản như xem phim hay chơi game, một bộ loa rời tầm trung hoặc một chiếc tai nghe chuyên dụng sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh vượt trội hơn gấp nhiều lần so với việc trả thêm tiền cho hệ thống âm thanh tích hợp yếu ớt.

3. 'Bẫy' HDR400

Nhiều người dùng lầm tưởng cứ có nhãn HDR là hình ảnh sẽ sống động. Thực tế, chuẩn HDR400 trên các dòng màn hình phổ thông thường chỉ là chiêu trò để tăng giá bán. Với độ sáng tối đa chỉ đạt 400 nit và thiếu các vùng làm mờ cục bộ, hình ảnh HDR trên các màn hình này thường bị bạc màu hoặc cháy sáng.

Các chuyên gia khuyến nghị nếu muốn thực sự trải nghiệm HDR, hãy bắt đầu với chuẩn HDR600 trở lên - nơi độ sáng thực tế và độ tương phản đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

4. Tần số quét trên 240 Hz

Nếu bước nhảy từ 60 Hz lên 144 Hz hay 240 Hz mang lại cảm giác mượt mà kinh ngạc, thì sự khác biệt giữa 240 Hz và 540 Hz lại cực kỳ mơ hồ đối với mắt người bình thường. Chỉ những vận động viên eSports chuyên nghiệp ở trình độ cao nhất mới có thể nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi đó. Đối với đa số người dùng, việc chi thêm hàng triệu đồng cho tần số quét siêu cao không chỉ gây tốn kém cho màn hình mà còn tạo áp lực lên CPU và GPU để duy trì mức khung hình tương ứng.

Cân nhắc khi chọn màn hình có tần số quét cao hơn 240 Hz

5. Màn hình cong trên kích thước nhỏ

Màn hình cong được sinh ra để tạo độ bao quát cho tầm nhìn, nhưng nó chỉ có ý nghĩa trên các kích thước siêu lớn (Ultrawide 34 - 49 inch). Khi áp dụng lên các màn hình 24 hoặc 27 inch truyền thống, độ cong không những không giúp tăng trải nghiệm mà còn làm biến dạng các đường thẳng - một thảm họa đối với những người làm đồ họa hay kiến trúc. Chưa kể, màn hình cong cỡ nhỏ thường chiếm diện tích bàn làm việc nhiều hơn và có góc nhìn hẹp hơn so với màn hình phẳng cùng kích cỡ.

Hãy tập trung ngân sách vào những giá trị cốt lõi gồm độ bao phủ màu (sRGB, DCI-P3), tấm nền (IPS hoặc OLED) và độ sáng thực tế. Đó mới là những yếu tố quyết định sự hài lòng của bạn sau mỗi giờ làm việc hay giải trí trước màn hình.