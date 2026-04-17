Snapdragon 8 Elite Gen 6 lộ diện sức mạnh 'khủng'

Qualcomm dường như đang chuẩn bị tạo ra một 'cú hích' lớn trên thị trường di động cuối năm nay. Những rò rỉ mới nhất cho thấy, phiên bản tiêu chuẩn của Snapdragon 8 Elite Gen 6 sở hữu sức mạnh đồ họa và xử lý ấn tượng đến mức người dùng có lẽ sẽ chẳng cần phải tốn tiền để lên phiên bản Pro.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 bản tiêu chuẩn đã đủ đáp ứng nhu cầu?

Gần đây, giới công nghệ xôn xao trước những thông tin rò rỉ về bộ đôi vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm là Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Gen 6 Pro. Trái với suy nghĩ thông thường rằng bản tiêu chuẩn sẽ bị cắt giảm mạnh tay, chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo vừa tung ra những thông số cho thấy điều ngược lại.

Theo nguồn tin, Snapdragon 8 Elite Gen 6 bản tiêu chuẩn vẫn sẽ được trang bị CPU Oryon thế hệ mới - chia sẻ chung nền tảng kiến trúc lõi cốt lõi với đàn anh Pro. Sự khác biệt lớn nhất về mặt xử lý trung tâm nằm ở bộ nhớ đệm. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ dừng lại ở mức 6 MB bộ nhớ đệm cấp hệ thống (system-level cache), một con số khiêm tốn hơn so với thông số vượt trội dành cho việc xử lý các tác vụ nặng trên bản Pro. Tuy nhiên, trong các tác vụ hằng ngày, chênh lệch này có thể không quá rõ rệt.

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở khả năng đồ họa. Snapdragon 8 Elite Gen 6 bản thường dự kiến tích hợp GPU Adreno 845 với cấu trúc 'phân mảnh' (sliced architecture) lên tới 6 phân vùng. Để dễ hình dung, chip Snapdragon 8 Elite hiện tại mới chỉ có 3 phân vùng và Snapdragon 8 Gen 5 là 2 phân vùng.

Với việc mỗi phân vùng có xung nhịp và lõi đổ bóng riêng biệt, kết hợp cùng 12 MB bộ nhớ đồ họa chuyên dụng, hiệu năng chơi game và xử lý hình ảnh trên bản tiêu chuẩn hứa hẹn sẽ 'vượt mặt' cả những dòng chip Elite đời đầu.

Các nguồn tin trước đó cũng xác nhận dòng chip mới sẽ được sản xuất trên tiến trình 2 nm tối tân của TSMC, giúp tối ưu hóa điện năng và giảm nhiệt lượng tỏa ra. Mặc dù phiên bản Pro vẫn giữ lợi thế về băng thông RAM, tốc độ bộ nhớ lưu trữ và bộ nhớ đệm đồ họa (lên đến 18 MB), nhưng với nhu cầu của đại đa số người dùng flagship, phiên bản tiêu chuẩn đã là một con chip mạnh mẽ đáng gờm.

Hiện tại, giới công nghệ đang đặt kỳ vọng Qualcomm sẽ không cắt giảm quá sâu các tính năng về trí tuệ nhân tạo (AI) hay xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) trên bản tiêu chuẩn. Nếu giữ được sự cân bằng này, Snapdragon 8 Elite Gen 6 bản tiêu chuẩn chắc chắn sẽ là bước tiến lớn cho các mẫu smartphone Android cao cấp trong năm tới.