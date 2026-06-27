iPhone 18 và 18e được trang bị dung lượng RAM 'độc lạ'?

Hệ sinh thái công nghệ vừa xôn xao trước báo cáo mới nhất từ nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Minh-Chi Kuo về thế hệ iPhone tiếp theo. Theo nguồn tin rò rỉ, Apple đang lên kế hoạch ra mắt bộ đôi iPhone 18 và iPhone 18e vào mùa xuân tới với một thông số phần cứng khá lạ. Thay vì các mốc dung lượng chẵn quen thuộc, gã khổng lồ xứ Cupertino được cho là sẽ trang bị mức RAM 9 GB cho cả hai phiên bản này.

Thế hệ iPhone 18 sắp có dung lượng RAM 9 GB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Sắp có mức bộ nhớ RAM khó hiểu trên iPhone 18 và 18e?

Thông số 9 GB RAM hoàn toàn không phải là một lỗi đánh máy từ các nhà phân tích. Để đạt được con số này, Apple sẽ sử dụng một cấu trúc phần cứng lạ lẫm khi kết hợp 6 con chip nhớ loại 1,5 GB, thay thế cho thiết lập bốn chip nhớ loại 2 GB của dòng iPhone 17. Dù mức tăng dung lượng RAM này không quá lớn, nhưng việc bổ sung 1 GB RAM được cho là nhằm giúp bộ tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence vận hành mượt mà hơn.

Ở các phân khúc cao cấp hơn, Apple vẫn duy trì chính sách phân tầng phần cứng nghiêm ngặt để tạo khoảng cách thế hệ. Cụ thể, các dòng máy flagship gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và phiên bản iPhone Ultra đều sẽ được trang bị mức dung lượng 12 GB RAM, cấu thành từ 8 chip nhớ loại 1,5 GB. Sự phân cấp này cũng xuất hiện ở vi xử lý khi bộ đôi iPhone 18 và 18e tiêu chuẩn chạy chip A20, trong khi các dòng Pro và Ultra sẽ sở hữu sức mạnh từ con chip A20 Pro.

Quyết định trang bị mức RAM 9 GB độc lạ trên iPhone 18 và 18e cho thấy bước đi chiến lược đầy toan tính của Apple. Việc tinh chỉnh cấu trúc chip nhớ dị biệt này không chỉ giúp hãng tối ưu hóa chi phí sản xuất phần cứng, mà còn cung cấp vừa đủ tài nguyên để phổ cập các tính năng AI thông minh xuống các dòng máy phân khúc thấp hơn, đảm bảo trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.