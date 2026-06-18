CEO Tim Cook báo tin tức không vui về iPhone 18

Những hy vọng về việc Apple sẽ giữ nguyên mức giá ổn định cho thế hệ iPhone 18 và iPhone 18 Pro vừa bị dập tắt hoàn toàn bởi chính người đứng đầu công ty. CEO Apple Tim Cook đã đưa ra tuyên bố độc quyền với tờ The Wall Street Journal. Ông khẳng định việc tăng giá bán đối với các sản phẩm sắp tới là điều không thể tránh khỏi do chi phí chuỗi cung ứng tăng quá cao và đã vượt ngưỡng chịu đựng của hãng.

Dòng iPhone 18 dự kiến sẽ tăng giá mạnh vì cơn sốt linh kiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Cơn ác mộng giá linh kiện và bài toán chi phí đè nặng lên iPhone 18 Pro

Thời gian qua, nhu cầu thu mua chip nhớ khổng lồ từ các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng thiếu hụt RAM và bộ nhớ lưu trữ toàn cầu. Theo phân tích từ công ty nghiên cứu TechInsights, để duy trì lợi nhuận, Apple buộc phải tăng giá bán dòng Pro thêm khoảng 270 USD (khoảng 7,1 triệu đồng). Chi phí cho cụm RAM 12 GB dự kiến sẽ tăng phi mã từ 39 lên tới 145 USD (từ 1 đến 3,8 triệu đồng), trong khi chip nhớ tiêu chuẩn cũng tăng từ 13 lên 51 USD (khoảng 340.000 đến 1,3 triệu đồng).

Hệ quả là tổng chi phí linh kiện và sản xuất của một chiếc iPhone 18 Pro sẽ bị đội lên 25%, chạm mức 726 USD (khoảng 19,1 triệu đồng). Dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng phải thiết lập mức giá khởi điểm mới là 1.299 USD (khoảng 34 triệu đồng) hoặc thậm chí là 1.399 USD (khoảng 37 triệu đồng) nếu tính gộp cả chi phí hệ thống camera mới. Đối với phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, các nguồn tin rò rỉ cho biết máy có thể vẫn giữ được mức giá khởi điểm 799 USD (khoảng 21 triệu đồng).

Về mặt phần cứng, iPhone 18 Pro sở hữu chip xử lý A20 Pro 2nm tiên tiến cùng phần Dynamic Island được thu nhỏ lại. Dù đây không phải là những đột phá quá chấn động, nhưng việc độc quyền các tính năng Siri thế hệ mới chỉ chạy được trên mức RAM 12 GB trở lên sẽ là đòn bẩy quyết định.

Tuyên bố của CEO Tim Cook đã xác nhận một thực tế rằng Apple không còn khả năng bù lỗ trước cơn bão giá phần cứng toàn cầu. Việc tăng giá mạnh trên iPhone 18 Pro sẽ tái định vị phân khúc smartphone siêu cao cấp, biến cuộc đua AI nâng cấp Siri trở thành canh bạc lớn để Apple thuyết phục khách hàng chấp nhận mức chi phí đắt đỏ chưa từng có này.