Google 'bắt tay' CapCut: Chỉnh sửa video 'cực xịn' ngay trên AI Gemini

Trong cuộc đua giành ngôi vương trí tuệ nhân tạo, các mô hình chatbot không còn bó hẹp mình trong không gian của những văn bản khô khan hay những dòng mã code lập trình. Tại các cập nhật công nghệ mới nhất, Google đã chính thức công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với CapCut - ứng dụng chỉnh sửa video ngắn phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Cuộc lấn sân sang mảng đa phương tiện của Gemini

Theo đó, một loạt công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video chuyên dụng của CapCut sẽ được nhúng thẳng vào bên trong ứng dụng trợ lý AI Gemini. Đại diện CapCut xác nhận trên mạng xã hội X rằng, người dùng có thể thực hiện các tác vụ biên tập, cắt ghép và tối ưu hóa file phương tiện trực tiếp thông qua giao diện trò chuyện của Gemini.

Google đem toàn bộ kho tính năng của CapCut lên chatbot Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Mặc dù cả hai ông lớn công nghệ này đều giữ bí mật về danh sách các tính năng cụ thể sẽ được mở khóa, nhưng giới chuyên gia nhận định đây là đòn đáp trả đanh thép của Google hướng tới ứng dụng chỉnh sửa AI "Edits" vừa được Instagram trình làng nhằm chiếm lĩnh thị phần của giới sáng tạo nội dung số.

Đây không phải là lần đầu tiên Google tìm đến CapCut để tối ưu hóa hệ sinh thái của mình. Vào giai đoạn cuối năm 2025, người dùng ứng dụng Google Photos đã vô cùng hào hứng khi phát hiện ra một lối tắt mang tên 'Edit with CapCut' xuất hiện ngay sau các thước phim tổng kết năm (Recap). Tính năng này cho phép xuất thẳng hình ảnh sang CapCut để áp dụng các mẫu template độc quyền, bỏ qua hoàn toàn các bước xuất file thủ công rườm rà.

Việc đưa CapCut lên thẳng giao diện của Gemini là một bước tiến xa hơn nhiều về mặt kỹ thuật phần mềm. Thay vì phải tự tay kéo thả, cắt timeline hay chèn hiệu ứng âm thanh, người dùng nhiều khả năng chỉ cần đưa ra các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên như: "Hãy cắt video này thành 15 giây, chèn nhạc nền sành điệu và tự động thêm phụ đề" - hệ thống AI của Gemini kết hợp với nhân cơ khí của CapCut sẽ tự động xử lý và trả về thành phẩm hoàn thiện chỉ trong vài phút.

Những câu hỏi bỏ ngỏ về rào cản chi phí

Dù viễn cảnh chỉnh sửa video bằng AI hấp dẫn, nhưng cả Google và CapCut vẫn chưa đưa ra mốc thời gian phát hành cụ thể, ngoại trừ lời hứa hẹn sẽ ra mắt "sớm trong thời gian tới". Một dấu hỏi lớn khác khiến cộng đồng công nghệ băn khoăn là bài toán chi phí và phân cấp người dùng.

Hiện tại, cả hai ứng dụng này đều vận hành theo mô hình freemium (miễn phí tính năng cơ bản và trả phí cho tính năng nâng cao). Vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc liệu người dùng có bắt buộc phải sở hữu tài khoản trả phí Gemini Advanced hoặc CapCut Pro để mở khóa các công cụ tích hợp sâu này hay không. Dẫu vậy, cú bắt tay này chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc chơi sáng tạo nội dung số, giúp quy trình sản xuất video ngắn trở nên bình đẳng, nhanh chóng và thông minh hơn bao giờ hết cho người dùng toàn cầu.