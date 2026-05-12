Gmail cập nhật tính năng AI có thể 'nhập vai' thành người dùng

Google vừa tạo nên một bước ngoặt mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường văn phòng. Với bản cập nhật mới nhất cho tính năng 'Help me write', trợ lý ảo Gemini trong Gmail không còn chỉ là một cỗ máy soạn thảo thông tin thuần túy mà đã trở thành một 'bản sao' kỹ thuật số của chính người dùng.

Sức mạnh của Gmail tiếp tục được nâng tầm với Gemini

Điểm mấu chốt của bản nâng cấp này nằm ở khả năng Cá nhân hóa tông giọng (Tone and style personalization). Bằng cách quét và phân tích các email bạn đã gửi trong quá khứ, AI sẽ tự học cách bạn dùng từ, cấu trúc câu và thái độ trong giao tiếp. Dù bạn là người thích phong cách trang trọng, ngắn gọn hay thân thiện, Gemini đều có thể mô phỏng một cách chuẩn xác, khiến người nhận khó lòng nhận ra đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Gemini tiếp tục mang đến khả năng mới cho Gmail ẢNH: GOOGLE

Bên cạnh đó, nhờ tính năng Ngữ cảnh hóa chủ đề (Topic contextualization), Gemini có thể kết nối sâu vào Google Drive và các ứng dụng Workspace khác. AI giờ đây có khả năng tự thu thập dữ liệu cần thiết để đưa vào email mà người dùng không cần phải thoát ứng dụng để tìm kiếm hay sao chép thủ công.

Đại diện Google cho biết, mục tiêu của cải tiến này là biến các bản thảo của AI trở nên hoàn thiện đến mức có thể gửi đi ngay lập tức, giúp giảm thiểu thời gian chỉnh sửa, cho phép những người dùng văn phòng tập trung vào các dự án đòi hỏi tư duy sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn hơn thay vì sa lầy vào những chuỗi email phản hồi khách hàng hay báo cáo định kỳ lặp đi lặp lại.

Hiện tại, tính năng này đang được triển khai rộng rãi cho cả người dùng doanh nghiệp và cá nhân đang đăng ký các gói trả phí như Google AI Plus, Pro và Ultra. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Google trong cuộc đua biến Gemini thành một trợ lý cá nhân toàn năng, không chỉ hiểu việc mà còn hiểu cả tính cách của chủ nhân.