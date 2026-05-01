YouTube miễn phí tính năng xem video cửa sổ nhỏ

Sau nhiều năm độc quyền dành cho tài khoản trả phí, Google đã chính thức đưa tính năng Picture-in-Picture (PiP) đến với người dùng YouTube miễn phí trên toàn cầu, cho phép vừa xem video vừa làm việc khác một cách dễ dàng.

Tính năng PiP từ lâu đã là khao khát của hàng triệu người dùng YouTube. Tính năng này cho phép video thu nhỏ thành một cửa sổ linh hoạt trên màn hình, giúp người dùng có thể vừa theo dõi nội dung vừa nhắn tin, lướt web hoặc làm việc. Trước đây, trừ thị trường Mỹ, người dùng toàn cầu bắt buộc phải bỏ tiền mua gói Premium mới có thể sử dụng tiện ích này.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần này, YouTube đã chính thức phá bỏ rào cản. Người dùng Android và iOS phiên bản miễn phí trên toàn thế giới sẽ bắt đầu nhận được bản cập nhật để sử dụng PiP mà không cần tốn bất kỳ chi phí nào.

YouTube PiP được mở miễn phí cho toàn bộ người dùng

Dù là một đợt phát hành miễn phí quy mô lớn, YouTube vẫn thiết lập những quy tắc riêng để duy trì giá trị của gói Premium. Cụ thể, tính năng PiP miễn phí chỉ áp dụng cho các nội dung video dạng dài thông thường (như vlog, tin tức, phim tài liệu...).

Ngược lại, nội dung âm nhạc sẽ đứng ngoài cuộc chơi. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn đang xem MV ca nhạc, các bản ghi âm nghệ thuật (Art Track) hay thậm chí là nhạc thiếu nhi, cửa sổ PiP sẽ không hoạt động khi bạn thoát ứng dụng. YouTube định nghĩa rõ ràng là nếu muốn dùng nền tảng này như một dịch vụ phát nhạc chạy nền chuyên nghiệp, bạn vẫn cần phải nâng cấp lên trả phí.

Động thái này của Google cũng đưa những người dùng gói Premium Lite (gói cắt giảm quảng cáo giá rẻ) về cùng mức độ ưu tiên với người dùng miễn phí đối với mảng âm nhạc. Riêng tại thị trường Mỹ, các quyền lợi cũ vẫn được giữ nguyên và không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Hiện tại, tính năng đang được triển khai dần theo từng khu vực. Người dùng được khuyến cáo nên cập nhật ứng dụng YouTube lên phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play để sớm trải nghiệm cảm giác đa nhiệm thực thụ trên chiếc smartphone của mình.