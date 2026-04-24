Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube thử nghiệm loại quảng cáo 'lạ' gây ức chế

Phong Đỗ
24/04/2026 11:08 GMT+7

YouTube thử nghiệm định dạng quảng cáo mới, người dùng lại ức chế vì bị ảnh hưởng trải nghiệm.

Sau đợt tăng giá gói Premium khiến người dùng không ngớt lời phàn nàn, YouTube dường như đang cố xoa dịu dư luận bằng một định dạng quảng cáo mới cho các phiên livestream. Tuy nhiên, liệu đây là một bước cải tiến hay lại là một màn 'tra tấn' lỗ tai người dùng?

Từ trước đến nay, quảng cáo trên livestream YouTube luôn gây khó chịu. Giống như truyền hình truyền thống, khi quảng cáo xuất hiện, nó sẽ đè hoàn toàn lên nội dung chính. Điều này khiến người xem di động khó chịu khi bỏ lỡ những pha ghi điểm quyết định hoặc những diễn biến nóng hổi của tin tức trực tiếp chỉ vì một đoạn clip 15 giây không thể bỏ qua.

YouTube xoa dịu người dùng bằng quảng cáo được 'cải tiến' nhưng lại gây ức chế

ẢNH: WEBSITE BUILDER EXPERT

Để khắc phục điều này, YouTube đang thử nghiệm thay đổi cấu trúc màn hình. Thay vì che lấp video, quảng cáo sẽ được đẩy xuống một cửa sổ riêng biệt phía dưới, ngay vị trí của khung chat. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn có thể nhìn thấy thần tượng hoặc trận đấu đang diễn ra trong khi quảng cáo đang chạy.

Nhưng có một điểm đáng chú ý, mặc dù không còn bị che khuất nội dung, nhưng người dùng trên Reddit đang phản ứng gay gắt về một lỗ hổng khó chịu đến từ âm thanh. Các báo cáo cho thấy dù quảng cáo nằm riêng biệt, nhưng âm thanh của nó vẫn phát đè lên tiếng của livestream và đặc biệt là không có nút tắt tiếng.

Lỗ hổng này khiến người dùng phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu, khi mắt nhìn thấy diễn biến trực tiếp nhưng tai lại phải nghe giới thiệu về bột giặt hay game mobile. Để hiểu được nội dung livestream, nhiều người vẫn phải chọn cách tua lại sau khi quảng cáo kết thúc, vốn là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu.

Cuộc thử nghiệm này diễn ra ngay sau khi YouTube Premium tăng giá mạnh. Với việc người dùng đang có xu hướng hủy gói trả phí để quay lại với quảng cáo, YouTube buộc phải làm cho các đoạn quảng cáo trở nên 'dễ thở' hơn nếu không muốn mất lượng lớn người xem vào tay các đối thủ như Twitch.

Nếu YouTube có thể thêm nút tắt tiếng hoặc ưu tiên âm thanh của livestream, đây chắc chắn sẽ là một cuộc cách mạng cho người dùng miễn phí. Nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ là một thử nghiệm giới hạn.

Người dùng phản ứng ra sao trước đợt tăng giá YouTube Premium?

Việc YouTube Premium tăng giá đang khiến nhiều người dùng cân nhắc lại, thậm chí có ý định hủy đăng ký dịch vụ.

Khám phá thêm chủ đề

Youtube Quảng cáo thử nghiệm quảng cáo LIVESTREAM sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận