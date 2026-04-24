YouTube thử nghiệm loại quảng cáo 'lạ' gây ức chế

Sau đợt tăng giá gói Premium khiến người dùng không ngớt lời phàn nàn, YouTube dường như đang cố xoa dịu dư luận bằng một định dạng quảng cáo mới cho các phiên livestream. Tuy nhiên, liệu đây là một bước cải tiến hay lại là một màn 'tra tấn' lỗ tai người dùng?

YouTube đang thử nghiệm loại quảng cáo mới trên livestream

Từ trước đến nay, quảng cáo trên livestream YouTube luôn gây khó chịu. Giống như truyền hình truyền thống, khi quảng cáo xuất hiện, nó sẽ đè hoàn toàn lên nội dung chính. Điều này khiến người xem di động khó chịu khi bỏ lỡ những pha ghi điểm quyết định hoặc những diễn biến nóng hổi của tin tức trực tiếp chỉ vì một đoạn clip 15 giây không thể bỏ qua.

YouTube xoa dịu người dùng bằng quảng cáo được 'cải tiến' nhưng lại gây ức chế ẢNH: WEBSITE BUILDER EXPERT

Để khắc phục điều này, YouTube đang thử nghiệm thay đổi cấu trúc màn hình. Thay vì che lấp video, quảng cáo sẽ được đẩy xuống một cửa sổ riêng biệt phía dưới, ngay vị trí của khung chat. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn có thể nhìn thấy thần tượng hoặc trận đấu đang diễn ra trong khi quảng cáo đang chạy.

Nhưng có một điểm đáng chú ý, mặc dù không còn bị che khuất nội dung, nhưng người dùng trên Reddit đang phản ứng gay gắt về một lỗ hổng khó chịu đến từ âm thanh. Các báo cáo cho thấy dù quảng cáo nằm riêng biệt, nhưng âm thanh của nó vẫn phát đè lên tiếng của livestream và đặc biệt là không có nút tắt tiếng.

Lỗ hổng này khiến người dùng phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu, khi mắt nhìn thấy diễn biến trực tiếp nhưng tai lại phải nghe giới thiệu về bột giặt hay game mobile. Để hiểu được nội dung livestream, nhiều người vẫn phải chọn cách tua lại sau khi quảng cáo kết thúc, vốn là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu.

Cuộc thử nghiệm này diễn ra ngay sau khi YouTube Premium tăng giá mạnh. Với việc người dùng đang có xu hướng hủy gói trả phí để quay lại với quảng cáo, YouTube buộc phải làm cho các đoạn quảng cáo trở nên 'dễ thở' hơn nếu không muốn mất lượng lớn người xem vào tay các đối thủ như Twitch.

Nếu YouTube có thể thêm nút tắt tiếng hoặc ưu tiên âm thanh của livestream, đây chắc chắn sẽ là một cuộc cách mạng cho người dùng miễn phí. Nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ là một thử nghiệm giới hạn.