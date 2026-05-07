Trình duyệt Chrome âm thầm 'nuốt' 4 GB ổ cứng để chạy AI

Phong Đỗ
07/05/2026 10:34 GMT+7

Google đã tự ý 'chiếm' 4 GB ổ cứng trên máy tính của hàng triệu người dùng Chrome để vận hành AI.

Theo 9to5Google, dù muốn hay không, Google vẫn đang biến máy tính người dùng thành một 'trạm thí nghiệm' AI cục bộ. Theo đó, một bản cập nhật mới đây của Chrome đã âm thầm cài đặt mô hình Gemini Nano, tiêu tốn đến 4 GB dung lượng đĩa cứng mà không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.

Chrome 'ngốn' 4 GB bộ nhớ lưu trữ

Dựa trên báo cáo từ The Privacy Guy và các diễn đàn công nghệ lớn, Google Chrome đã bắt đầu triển khai cài đặt mô hình AI Gemini Nano trực tiếp lên thiết bị người dùng. Điểm đáng nói là quy trình này diễn ra hoàn toàn trong âm thầm. Nhiều người dùng chỉ nhận ra sự sụt giảm dung lượng lưu trữ khi kiểm tra sâu vào hệ thống.

Cụ thể, dữ liệu này được lưu trữ trong thư mục mang tên "OptGuideOnDeviceModel" dưới dạng file weights.bin. Với kích thước lên đến 4 GB, đây là một con số không hề nhỏ, đặc biệt với những người dùng đang sử dụng SSD dung lượng thấp.

Về nguyên nhân, phía Google cho biết, việc tải sẵn mô hình Gemini Nano giúp vận hành các tính năng thông minh như "Help me write" (Hỗ trợ viết văn bản) và hệ thống phát hiện lừa đảo ngay trên thiết bị. Việc xử lý dữ liệu cục bộ thay vì gửi lên đám mây được cho là giúp tăng tính bảo mật và tốc độ xử lý. Tuy nhiên, việc cài đặt file dung lượng nặng đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng vì vi phạm quyền riêng tư và quyền kiểm soát thiết bị của người dùng.

Trước những phản ứng gay gắt, Google đã chính thức lên tiếng khẳng định hệ thống có cơ chế tự điều tiết. Trình duyệt Chrome sẽ chủ động xóa mô hình Gemini Nano nếu phát hiện bộ nhớ máy tính của người dùng rơi vào trạng thái sắp cạn kiệt.

Tuy nhiên, nếu muốn chủ động giành lại không gian lưu trữ, bạn có thể truy cập vào Settings > System (trên Windows) để tắt tùy chọn 'On-device AI'. Trên macOS, tính năng này đang được cập nhật dần trên các phiên bản mới nhất. Lưu ý rằng nếu bạn chỉ xóa tệp weights.bin thủ công, Chrome sẽ tự động tải lại chúng vào lần khởi động tới trừ khi tính năng này được tắt hoàn toàn trong cài đặt.

