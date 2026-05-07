Lỗi khó chịu nhất trên ChatGPT đã được khắc phục

Nếu bạn từng phát ngán với việc ChatGPT luôn trả lời bằng những danh sách gạch đầu dòng dài dằng dặc, lạm dụng biểu tượng cảm xúc (emoji) quá đà hoặc tệ nhất là tự bịa ra thông tin không có thật, thì bản cập nhật GPT-5.5 Instant chính là câu trả lời mà bạn mong đợi. OpenAI đã âm thầm thay đổi cách hành xử của AI này, biến nó thành một trợ lý điềm tĩnh và hiệu quả hơn.

ChatGPT đã bớt ảo giác, tăng cường tư duy

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của GPT-5.5 Instant chính là việc giảm tới 52,5% các tuyên bố sai sự thật (hallucination) trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, luật pháp và tài chính. Bên cạnh đó, mô hình mới này còn cho thấy bước tiến vượt bậc trong khả năng lập luận hình ảnh, giải toán và các bộ môn khoa học.

Đặc biệt, OpenAI đã bỏ qua phiên bản 5.4 để tiến thẳng lên 5.5, mang đến một tông giọng hội thoại tự nhiên hơn. ChatGPT giờ đây không còn cố gắng gây ấn tượng với người dùng bằng những câu từ sáo rỗng hay những câu hỏi gợi mở thừa thãi ở cuối mỗi câu trả lời.

Bên cạnh đó, còn có thêm một tính năng hữu ích khác vừa xuất hiện là 'Memory Sources'. Giờ đây, ChatGPT không chỉ sử dụng ngữ cảnh từ các cuộc trò chuyện cũ, tệp tin đã tải lên hay tài khoản Gmail kết nối để cá nhân hóa câu trả lời, mà còn cho phép người dùng 'soi' kỹ các nguồn dữ liệu đó.

Khi một câu trả lời được cá nhân hóa, bạn có thể nhấn vào nút 'Sources' để xem AI đã lấy thông tin từ đâu. Nếu ChatGPT nhớ sai địa chỉ nhà hay sở thích, bạn hoàn toàn có thể đính chính hoặc xóa bỏ thông tin cũ ngay lập tức thông qua menu ba chấm. Điều này mang lại sự minh bạch chưa từng có trong việc quản lý dữ liệu cá nhân trên nền tảng AI.

Hiện tại, GPT-5.5 Instant đã sẵn sàng cho tất cả người dùng, kể cả tài khoản miễn phí. Tuy nhiên, các tính năng cá nhân hóa nâng cao (kết nối Gmail, tệp tin) sẽ ưu tiên triển khai cho gói Plus và Pro trước khi phổ cập rộng rãi trong vài tuần tới.