Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lỗi khó chịu nhất trên ChatGPT đã được khắc phục

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/05/2026 06:31 GMT+7

ChatGPT vừa được OpenAI 'chấn chỉnh' lại lối nói chuyện dài dòng, bớt 'ảo giác' đến 50%.

Nếu bạn từng phát ngán với việc ChatGPT luôn trả lời bằng những danh sách gạch đầu dòng dài dằng dặc, lạm dụng biểu tượng cảm xúc (emoji) quá đà hoặc tệ nhất là tự bịa ra thông tin không có thật, thì bản cập nhật GPT-5.5 Instant chính là câu trả lời mà bạn mong đợi. OpenAI đã âm thầm thay đổi cách hành xử của AI này, biến nó thành một trợ lý điềm tĩnh và hiệu quả hơn.

ChatGPT đã bớt ảo giác, tăng cường tư duy

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của GPT-5.5 Instant chính là việc giảm tới 52,5% các tuyên bố sai sự thật (hallucination) trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, luật pháp và tài chính. Bên cạnh đó, mô hình mới này còn cho thấy bước tiến vượt bậc trong khả năng lập luận hình ảnh, giải toán và các bộ môn khoa học.

Đặc biệt, OpenAI đã bỏ qua phiên bản 5.4 để tiến thẳng lên 5.5, mang đến một tông giọng hội thoại tự nhiên hơn. ChatGPT giờ đây không còn cố gắng gây ấn tượng với người dùng bằng những câu từ sáo rỗng hay những câu hỏi gợi mở thừa thãi ở cuối mỗi câu trả lời.

Lỗi khó chịu nhất trên ChatGPT đã được khắc phục - Ảnh 1.

ChatGPT trong bản cập nhật mới đã giảm bớt tình trạng ảo giác

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SILICON ANGLE

Bên cạnh đó, còn có thêm một tính năng hữu ích khác vừa xuất hiện là 'Memory Sources'. Giờ đây, ChatGPT không chỉ sử dụng ngữ cảnh từ các cuộc trò chuyện cũ, tệp tin đã tải lên hay tài khoản Gmail kết nối để cá nhân hóa câu trả lời, mà còn cho phép người dùng 'soi' kỹ các nguồn dữ liệu đó.

Khi một câu trả lời được cá nhân hóa, bạn có thể nhấn vào nút 'Sources' để xem AI đã lấy thông tin từ đâu. Nếu ChatGPT nhớ sai địa chỉ nhà hay sở thích, bạn hoàn toàn có thể đính chính hoặc xóa bỏ thông tin cũ ngay lập tức thông qua menu ba chấm. Điều này mang lại sự minh bạch chưa từng có trong việc quản lý dữ liệu cá nhân trên nền tảng AI.

Hiện tại, GPT-5.5 Instant đã sẵn sàng cho tất cả người dùng, kể cả tài khoản miễn phí. Tuy nhiên, các tính năng cá nhân hóa nâng cao (kết nối Gmail, tệp tin) sẽ ưu tiên triển khai cho gói Plus và Pro trước khi phổ cập rộng rãi trong vài tuần tới.

Tin liên quan

Microsoft bị kiện vì nghi vấn nâng giá ChatGPT

Microsoft bị kiện vì nghi vấn nâng giá ChatGPT

Tranh chấp pháp lý quanh ChatGPT nóng lên khi Microsoft yêu cầu tòa bác đơn kiện về nghi vấn thao túng giá.

Khám phá thêm chủ đề

ChatGPT tài khoản Gmail GPT-5.5 Instant OPENAI AI ảo giác bản cập nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận