Mẫu iPhone được cho là nỗi lo lớn nhất của Samsung lúc này

Hiện nay, yếu tố quyết định giá trị của một chiếc điện thoại không còn nằm ở phần cứng hay phần mềm, mà chính là giá cả. Sự gia tăng chóng mặt của giá linh kiện và các sản phẩm công nghệ đã khiến người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua sắm, đặc biệt với các sản phẩm cao cấp từ Samsung và Apple.

Samsung không thể ngồi yên khi sự xuất hiện của iPhone Ultra ngày càng gần ẢNH: REUTERS

Mới đây, các rò rỉ chỉ ra rằng iPhone 18 Pro dự kiến sẽ có giá khởi điểm 1.399 USD, trong khi Galaxy S26 đã có giá cao hơn 100 USD so với tiền nhiệm. Vào tháng tới, Samsung dự kiến sẽ tung ra dòng smartphone gập mới, gồm Galaxy Z Flip8, Z Fold8 Ultra và Z Fold8 Wide, với mức giá tương ứng là 1.200 USD, 2.100 USD và 1.800 USD.

Trong số này, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold7, với thiết kế hình vuông truyền thống. Tuy nhiên, sản phẩm nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn đến từ mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên của Apple.

Samsung làm gì để cạnh tranh iPhone Ultra?

Sự xuất hiện của iPhone Ultra khiến Samsung không thể ngồi yên, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang dẫn đầu thị trường smartphone gập. Đây được xem là lý do khiến Galaxy Z Fold8 Wide xuất hiện. Để sẵn sàng đối đầu với iPhone Ultra, Samsung đã lựa chọn mức giá dễ tiếp cận hơn là 1.800 USD, rẻ hơn so với giá dự kiến của iPhone Ultra khoảng từ 2.000 USD. Samsung tin rằng sự chênh lệch ít nhất 200 USD giữa hai sản phẩm có thể là yếu tố quyết định trước khi khách hàng chi tiêu.

Samsung đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất điện thoại gập, trong khi Apple mới chỉ tham gia vào thị trường này. Đây là cơ sở để Samsung tự tin hơn trong việc định giá sản phẩm của mình. Nếu Galaxy Z Fold8 Wide mang lại trải nghiệm tốt ở mức giá 1.800 USD, Samsung sẽ củng cố vị thế của mình trong phân khúc điện thoại gập.

Các rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold8 Wide sẽ có màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 5,4 inch, cùng với bộ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM từ 12 GB đến 16 GB và bộ nhớ lên đến 1 TB. Trong khi đó, iPhone Ultra dự kiến sẽ có màn hình 7,8 inch và sử dụng chip A20 Pro thế hệ tiếp theo.