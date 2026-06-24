Điện thoại Samsung nhận 3 bản cập nhật mới từ Google

Người dùng điện thoại Samsung vừa nhận được các bản cập nhật mới cho giao diện One UI, hệ thống Play và các ứng dụng trên chúng. Nhưng không chỉ Samsung, Google cũng phát hành ba bản cập nhật quan trọng khác nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng điện thoại Galaxy.

Không chỉ Samsung, Google cũng tung bản cập nhật cho các điện thoại Galaxy ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cụ thể, Google đang triển khai các bản cập nhật cho ba thành phần: Android System SafetyCore, Android System WebView và Google Play Services, dành cho tất cả điện thoại Samsung. Thời gian phát hành các bản cập nhật này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và nhà mạng, nhưng chắc chắn chúng sẽ được triển khai đến người sử dụng.

Các phiên bản mới nhất hiện có gồm:

Android System SafetyCore (phiên bản 1.0.925574157)

Android System WebView (phiên bản 149.0.7827.91)

Google Play Services (phiên bản 26.22.33)

Người dùng điện thoại Samsung có nên cập nhật?

Hiện tại, chưa có ghi chú cập nhật chính thức cho các ứng dụng này. Google có thể sẽ công bố các thay đổi trong thời gian tới, tuy nhiên quá trình triển khai đang diễn ra. Để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu, người dùng hãy cài đặt các phiên bản mới nhất.

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Việc bỏ qua các bản cập nhật quan trọng có thể khiến điện thoại gặp rủi ro với các lỗ hổng bảo mật, lỗi và vấn đề về hiệu suất. Do đó, việc cập nhật kịp thời nên trở thành thói quen mà người dùng nên thực hiện sau mỗi lần Samsung phát hành One UI.

Được biết, các chức năng System SafetyCore và WebView của Google hỗ trợ nhiều tính năng khác nhau trên Android, mặc dù chúng có thể không hiển thị rõ ràng.

Để cập nhật các ứng dụng này, người dùng điện thoại Samsung hãy mở ứng dụng Cài đặt > Ứng dụng và tìm kiếm ứng dụng theo tên. Ở giao diện cửa hàng ứng dụng, hãy nhấn vào chi tiết ứng dụng để chuyển hướng đến trang thông tin ứng dụng trên Google Play Store. Tại đây, nhấn vào nút Cập nhật.