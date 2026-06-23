Lý do nhiều điện thoại Samsung phát ra tiếng lạch cạch khi lắc?

Các báo cáo cho thấy, âm thanh này thường xuất hiện khi lắc điện thoại Samsung và có thể khiến người dùng lo lắng về tình trạng các bộ phận bên trong bị lỏng. Trên diễn đàn Reddit của Samsung, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng về tiếng lạch cạch này, với một số người nghĩ rằng đó là lỗi sản phẩm. Tuy nhiên, đây thực chất là một hiện tượng bình thường và thậm chí báo hiệu một điểm cộng cho thiết bị.

Tiếng lạch cạch trong điện thoại Samsung không hẳn là dấu hiệu hỏng hóc ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cụ thể, tiếng lạch cạch này là dấu hiệu cho thấy điện thoại của người dùng đang được trang bị tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS). Đây là tính năng giúp cảm nhận chuyển động của tay người dùng và tự động điều chỉnh ống kính để chống lại sự rung lắc, từ đó mang lại những bức ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhờ sự xuất hiện của OIS, các mẫu điện thoại như Galaxy S25 Ultra được đánh giá là sở hữu một trong những camera tốt nhất trên thị trường.

Không phải mọi điện thoại Samsung đều phát ra âm thanh như nhau

Trên điện thoại Samsung, toàn bộ hệ thống OIS được thiết kế dạng nổi, cho phép các thành phần di chuyển linh hoạt. Khi điện thoại đọc thông tin từ các cảm biến chuyển động, nó sẽ thực hiện các điều chỉnh nhỏ cho ống kính hoặc cảm biến, từ đó cải thiện chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, thiết kế này cũng có thể dẫn đến tiếng lạch cạch khi các bộ phận nhỏ va chạm với vỏ máy, đặc biệt là khi máy ảnh tắt.

Mức độ âm thanh có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy, vì không phải tất cả các điện thoại đều sử dụng các bộ phận có kích thước giống nhau cho hệ thống OIS. Nếu sở hữu một sản phẩm có bộ phận OIS lớn hơn, tiếng lạch cạch có thể sẽ rõ hơn.

Được biết, ngoài âm thanh lạch cạch khi lắc ra, một đặc điểm khác của OIS là ảnh chụp có thể bị mờ khi người dùng đặt nam châm mạnh gần vị trí camera.