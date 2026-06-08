Bí ẩn chấm sáng li ti trên điện thoại Samsung đã có lời giải

Khi sử dụng smartphone, người dùng có thể nhận thấy màn hình tự động tắt khi đưa điện thoại lên tai. Đây là tính năng được thiết kế để ngăn chặn các thao tác chạm vô tình trên màn hình nhờ vào cảm biến tiệm cận - một bộ phận đo khoảng cách giữa màn hình và các vật thể xung quanh.

Cảm biến tiệm cận là tính năng không thể tắt trên điện thoại Galaxy kể từ sau phiên bản Galaxy S5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Samsung có cách bố trí cảm biến tiệm cận khác nhau

Với những người sở hữu điện thoại Samsung, có thể không ít lần đã thấy một chấm nhỏ nhấp nháy gần phía trên màn hình. Đó chính là thông báo cho biết cảm biến tiệm cận đang hoạt động. Trong thực tế, chấm sáng li ti này không phải là lỗi hay tính năng có thể tùy chỉnh, mà là cách mà nhiều smartphone, bao gồm cả các mẫu Samsung đời cũ, hoạt động.

Sự khác biệt trong thiết kế giữa các thế hệ điện thoại giải thích tại sao cảm biến tiệm cận trên các mẫu điện thoại Samsung hiện đại dễ thấy hơn. Các mẫu Galaxy mới, như Galaxy S26, có màn hình lớn chiếm gần như toàn bộ bề mặt, trong khi các mẫu cũ hơn như Galaxy S8+ có viền lớn hơn, khiến cảm biến khó phát hiện hơn.

Theo tài liệu hỗ trợ của Samsung, tất cả điện thoại Galaxy có màn hình Infinity, bao gồm các mẫu thuộc dòng Galaxy S20 và Galaxy S10, đều được trang bị cảm biến tiệm cận phía sau màn hình. Cảm biến này hoạt động bằng cách phát ra tia hồng ngoại để đo khoảng cách giữa thiết bị và các vật thể.

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Không thể tắt cảm biến tiệm cận trên điện thoại Samsung

Samsung cho biết người dùng điện thoại Galaxy không thể tắt cảm biến tiệm cận kể từ sau Galaxy S5, vì đó là một phần thiết yếu của điện thoại. Nếu tắt cảm biến, người dùng sẽ không thể sử dụng các tính năng như màn hình tự động tắt khi gọi điện. Tuy nhiên, khi sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe Bluetooth, đèn nhấp nháy sẽ tắt và màn hình không bị khóa.

Trong một số trường hợp, cảm biến tiệm cận có thể gặp sự cố khiến màn hình không hoạt động như mong muốn. Nếu cảm biến tiệm cận ngừng hoạt động, màn hình có thể không bật trong khi gọi điện. Samsung khuyên người dùng nên bật tính năng "Chạm hai lần để đánh thức" theo đường dẫn Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác và chuyển Chạm hai lần để đánh thức sang trạng thái bật để dễ dàng khởi động màn hình khi cần.

Ngoài ra, bụi bẩn, tóc hoặc các phụ kiện như miếng dán bảo vệ màn hình có thể làm cản trở hoạt động của cảm biến. Người dùng nên lau sạch màn hình và tháo các phụ kiện không cần thiết để khắc phục sự cố. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Samsung Members để kiểm tra cảm biến hoặc mang điện thoại đến cửa hàng sửa chữa của Samsung để được hỗ trợ thêm.