Mô hình iPhone Ultra xuất hiện, hé lộ tham vọng mới của Apple

Một mô hình nguyên mẫu bị rò rỉ gần đây, được cho là đại diện cho thiết bị mang tên "iPhone Ultra", đang lan truyền trên mạng và hé lộ những thay đổi thiết kế táo bạo nhất của công ty trong nhiều năm qua.

Apple có đang chuẩn bị cho cuộc chơi smartphone gập bằng iPhone Ultra? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X/Ice Universe

Theo báo cáo từ Notebookcheck, bản sao này cho thấy một chiếc điện thoại gập với các cạnh cong, kiểu dáng mỏng và ngôn ngữ thiết kế quen thuộc khiến nhiều người dùng so sánh với các điện thoại gập Android hiện có. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, iPhone gập đầu tiên của Apple có thể không khác biệt quá nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, vốn ưu tiên sự quen thuộc hơn là tính đột phá.

Mẫu máy màu trắng bị rò rỉ cho thấy thiết kế gập kiểu sách với các góc bo tròn, cạnh bên cong và cụm camera kép phía sau được đặt dọc. Ngoại hình này ngay lập tức gợi nhớ đến các thiết bị như dòng Galaxy Z Fold của Samsung và một số điện thoại gập từ các thương hiệu Trung Quốc.

Thiết kế này đặc biệt thú vị bởi Apple từ trước đến nay luôn tránh tham gia vào các danh mục sản phẩm cho đến khi công nghệ và trải nghiệm người dùng đã đủ chín muồi. Công ty đã dành nhiều năm thử nghiệm nhiều nguyên mẫu điện thoại gập khác nhau trong nội bộ, trì hoãn việc ra mắt thương mại do lo ngại về độ bền của bản lề, hiện tượng nhăn màn hình và độ tin cậy lâu dài.

Mục tiêu của Apple với iPhone Ultra

Việc gắn nhãn "iPhone Ultra" vào thông tin rò rỉ cũng phù hợp với những tin đồn trước đó cho rằng Apple có thể hướng điện thoại màn hình gập vào phân khúc siêu cao cấp hoàn toàn mới, nằm trên dòng Pro Max hiện nay. Các báo cáo cho thấy iPhone gập đầu tiên của Apple có thể sở hữu màn hình bên trong lớn, cấu trúc bằng titan và thiết kế bản lề mỏng hơn đáng kể so với các đối thủ hiện nay. Một số nhà phân tích cũng tin rằng Apple đang ưu tiên việc giảm thiểu nếp gấp trên màn hình như một trong những tính năng nổi bật của thiết bị.

Tuy nhiên, nguyên mẫu nói trên cho thấy Apple có thể đang áp dụng cách tiếp cận thiết kế bảo thủ hơn, tập trung vào sự đổi mới trong việc tinh chỉnh thay vì thử nghiệm về mặt hình ảnh.

Smartphone gập vẫn là một trong số ít các phân khúc phần cứng lớn mà Apple chưa có sản phẩm nào. Trong khi đó, các công ty như Samsung, Huawei, OPPO và Honor đã dành nhiều năm để nghiên cứu và phát triển smartphone gập. Việc Apple gia nhập thị trường có thể làm thay đổi đáng kể sự quan tâm của người tiêu dùng, giống như cách công ty đã từng làm với smartwatch và tablet.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra lời xác nhận nào liên quan đến sự tồn tại của iPhone gập, đặc biệt khi sản phẩm nhiều khả năng chỉ ra mắt sau 1 - 2 năm nữa.