Người dùng giảm hào hứng với iPhone Ultra

Nhà sản xuất iPhone đã mất nhiều thời gian để hoàn thiện thiết kế của iPhone Ultra và nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy ở thời điểm hiện tại, sự hào hứng của một bộ phận khách hàng đang giảm sút do những vấn đề phát sinh.

Nhiều thất vọng đối với các thông tin về iPhone Ultra gần đây ẢNH: TẠO BỞI AI

Theo đó, Apple đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong 2 năm qua, bao gồm việc từ bỏ giấc mơ về một chiếc điện thoại gập không có nếp gấp trên màn hình. Dù đã chờ đợi nhiều năm, công ty vẫn phải chấp nhận một nếp gấp rõ ràng trên màn hình của sản phẩm. Thậm chí, các nguyên mẫu hiện tại còn phát ra tiếng kêu cót két khiến Apple xem xét khả năng trì hoãn sản xuất thêm 1 hoặc 2 năm nữa.

Khảo sát đến từ PhoneArena cho thấy, hơn 56% người tham gia cho biết họ không còn hào hứng với iPhone Ultra. Tuy nhiên, khoảng 24% vẫn tin rằng Apple sẽ cho ra mắt một sản phẩm chất lượng và việc trì hoãn không phải là vấn đề lớn. Gần 9% người tham gia bày tỏ lo ngại về những báo cáo tiêu cực, tuy nhiên không hoàn toàn coi chiếc điện thoại này là một thất bại trước khi ra mắt.

Không chỉ iPhone Ultra mới gặp khó

iPhone 18 Pro được cho là có thể không sở hữu thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn và cảm biến Face ID dưới màn hình như dự kiến. Tương tự, iPhone Ultra màn hình gập cũng không đạt được sự hoàn hảo mà Apple mong muốn.

Tóm lại, kế hoạch 3 năm đầy tham vọng của Apple cho dòng iPhone đang gặp khó khăn, mặc dù những thiết kế mới vẫn được đón nhận. Phần mềm và phần cứng của công ty đã gặp trục trặc kể từ giữa năm 2024, đặc biệt với việc triển khai iPadOS 18, dẫn đến lỗi phần mềm nghiêm trọng trên các mẫu iPad với chip M4.

Dù iPhone Ultra có thể không hoàn hảo, nhưng sản phẩm vẫn có khả năng cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sản phẩm này và có thể họ nên chờ đợi thêm để sản phẩm hoàn thiện hơn.