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Công nghệ Thủ thuật

Bí mật đằng sau dấu mũi tên màu xanh kỳ lạ trên iPhone

Phong Đỗ
Phong Đỗ
Thấy biểu tượng này xuất hiện trên iPhone? Điện thoại của bạn có thể đang bị âm thầm theo dõi.

Nếu bỗng một ngày bạn nhìn thấy biểu tượng mũi tên màu xanh lam hoặc xám xuất hiện ở góc trên màn hình iPhone hoặc cụm Dynamic Island, đó chính là lời cảnh báo bảo mật từ hệ thống. Biểu tượng này là dấu hiệu trực quan cho biết một ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ chạy ngầm đang âm thầm truy cập và sử dụng dịch vụ định vị.

Mũi tên xanh xuất hiện trên màn hình iPhone có gì đáng lo ngại?

Để biết chính xác 'kẻ đứng sau' đang theo dõi vị trí, người dùng chỉ cần vuốt từ góc trên bên phải màn hình để mở trung tâm điều khiển (Control Center). Tại đây, hệ thống sẽ liệt kê rõ ràng tên ứng dụng đang dùng định vị, thường là bản đồ, ứng dụng giao đồ ăn hoặc WhatsApp. Việc kiểm tra này giúp phát hiện kịp thời các ứng dụng không đáng tin cậy để tránh nguy cơ bị theo dõi ngầm.

Dấu mũi tên trên góc màn hình iPhone có ý nghĩa gì?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Nếu muốn xóa bỏ hoàn toàn mũi tên này, cách triệt để nhất là tắt Dịch vụ Định vị (Location Services) trong phần cài đặt Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security). Tuy nhiên, hành động này sẽ đi kèm nhiều bất tiện lớn khi các ứng dụng thiết yếu như Apple Maps không thể chỉ đường, hay bạn không thể gửi vị trí qua WhatsApp. Vì vậy, thay vì tắt toàn bộ, người dùng nên chọn giải pháp xử lý thông minh hơn.

Bạn có thể truy cập vào danh sách Dịch vụ Định vị và chọn không cho phép đối với từng ứng dụng riêng lẻ mà bản thân cảm thấy không tin tưởng. Thói quen kiểm tra và thu hồi quyền truy cập này vừa giúp mũi tên xanh biến mất, vừa nâng cao tính bảo mật. Đây là bước sửa sai cần thiết vì nhiều người dùng iPhone thường có thói quen bỏ qua việc thiết lập quyền hạn ứng dụng.

Đối với các dịch vụ hệ thống mặc định, bạn vẫn có thể ẩn biểu tượng này bằng cách vào mục Dịch vụ Hệ thống (System Services) và tắt 'Biểu tượng Thanh Trạng thái' (Status Bar). Thao tác này giúp ẩn ngay lập tức hình mũi tên mà không làm ảnh hưởng đến tính năng định vị của máy. Dù vậy, hãy cân nhắc kỹ vì mũi tên xanh vốn là tấm khiên giúp bạn biết khi nào vị trí của mình đang bị tiếp cận liên tục.

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