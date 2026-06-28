5 tính năng iPhone đời cũ được người dùng mong Apple đem trở lại

Trong hành trình cải tiến chiếc iPhone từ năm 2007 đến nay, Apple đã mang lại nhiều công nghệ đột phá nhưng cũng thẳng tay loại bỏ không ít tính năng quen thuộc. Khi điện thoại trở nên nhỏ gọn hơn và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật số thay đổi, hãng đã phải đưa ra những quyết định phần cứng đầy khó khăn. Dù các quyết định này nhằm tối ưu trải nghiệm mới, nhiều người dùng vẫn vô cùng hoài niệm và mong muốn các công cụ cũ được mang trở lại.

Nhiều tính năng trên iPhone đời cũ được iFan mong mỏi quay lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

3D Touch

Tính năng cảm ứng lực nhấn đột phá này được giới thiệu từ dòng iPhone 6s nhưng đã bị khai tử kể từ thế hệ iPhone XR. 3D Touch cho phép người dùng nhấn mạnh vào email, hình ảnh hoặc liên kết để nhanh chóng xem trước nội dung, hoặc mở menu phụ từ biểu tượng ứng dụng. Các game thủ bắn súng góc nhìn thứ nhất đặc biệt yêu thích nó vì khả năng ngắm và bắn tốc độ cao mà không cần nhấc ngón tay.

Để thay thế, Apple đưa vào Haptic Touch dựa trên phần mềm, sử dụng thao tác nhấn giữ lâu kết hợp phản hồi rung. Tuy nhiên, giải pháp mới này bị đánh giá là chậm hơn và không thể hỗ trợ hoàn hảo cho một số tựa game đặc thù vốn được thiết kế riêng cho 3D Touch. Nhiều iFan tin rằng nếu có nhiều người sử dụng tính năng cảm ứng lực này hơn, Apple đã không loại bỏ nó vĩnh viễn.

Touch ID

Trước khi kỷ nguyên màn hình tràn viền của iPhone X thay thế bằng Face ID, Touch ID tích hợp trên nút Home là phương thức bảo mật tối tân. Chỉ cần đặt ngón tay lên cảm biến quét, người dùng có thể mở khóa, đăng nhập ứng dụng và phê duyệt thanh toán vô cùng nhanh chóng. Dù có nhược điểm khó sử dụng khi tay ướt hoặc đeo găng, tính năng này vẫn được đánh giá cao về độ tiện lợi.

Touch ID từng vang bóng một thời của iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IMORE

Hiện tại, cụm camera TrueDepth của Face ID mang lại khả năng quét khuôn mặt 3D chuyên sâu rất an toàn và khó bị đánh lừa. Dù vậy, nhiều người dùng vẫn than phiền và muốn mang Touch ID trở lại vì tính đáng tin cậy và độ ổn định cao hơn. Ngoài ra, không phải ai cũng sẵn sàng cung cấp dữ liệu quét khuôn mặt cá nhân của mình cho hệ thống để bảo mật.

Cổng cắm tai nghe 3,5 mm

Trước thế hệ iPhone 7, các dòng máy đều sở hữu cổng âm thanh 3,5 mm để kết nối với đủ loại tai nghe có dây truyền thống. Việc loại bỏ cổng này giúp Apple tối ưu không gian nội thất quý giá bên trong để nhường chỗ cho tính năng khác, đồng thời tăng cường khả năng kháng nước. Tuy nhiên, điều này buộc người dùng phải chuyển dịch sang sử dụng tai nghe không dây AirPods được ra mắt cùng thời điểm.

Quyết định này gây ra nhiều tiếc nuối cho các tín đồ âm thanh vì chất lượng âm thanh Bluetooth không thể sánh bằng kết nối dây. Giờ đây, người dùng buộc phải sử dụng các bộ chuyển đổi rườm rà, dễ thất lạc và đối mặt với sự bất tiện khi không thể vừa sạc pin vừa nghe nhạc. Thao tác cắm sạc cho các thiết bị nghe không dây cũng tạo ra nhiều sự phiền toái trong quá trình sử dụng.

Tắt hoàn toàn Wi-Fi và Bluetooth tại Control Center

Trước đây, người dùng có thể tắt hoàn toàn các kết nối radio này trực tiếp từ Trung tâm Điều khiển chỉ bằng một cú chạm. Tuy nhiên, kể từ phiên bản iOS 11, thao tác chạm vào biểu tượng chỉ đơn thuần là ngắt kết nối tạm thời với mạng và thiết bị hiện tại. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại Bluetooth và Wi-Fi vào lúc 5 giờ sáng hoặc ngay khi người dùng khởi động lại máy.

iPhone mới không thể tắt triệt để Wi-Fi và Bluetooth trong Control Center ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc bật liên tục các kết nối này tiềm ẩn rủi ro bảo mật lớn, tạo điều kiện cho tin tặc rà quét thiết bị hoặc lừa chấp nhận yêu cầu kết nối lạ. Để tắt hoàn toàn, người dùng buộc phải thực hiện các bước phức tạp hơn trong ứng dụng Cài đặt. Sự bất tiện này khiến nhiều người đành chấp nhận để mặc cho các cài đặt kết nối luôn hoạt động cả ngày.

Sắp xếp ứng dụng bằng iTunes

Trước khi Apple loại bỏ tab ứng dụng trên phiên bản iTunes 12.7, người dùng có thể sắp xếp giao diện màn hình chính thông qua máy tính. Việc hiển thị trực quan toàn bộ các trang màn hình giúp thao tác nhấn, kéo thả hoặc gom nhóm ứng dụng diễn ra thần tốc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn xóa hàng loạt ứng dụng cùng một lúc rồi nhấn đồng bộ hóa rất tiện lợi.

Hiện tại, việc quản lý trực tiếp trên điện thoại bị đánh giá là vụng về và tẻ nhạt nếu thiết bị sở hữu số lượng ứng dụng lớn. Việc xóa ứng dụng cũng buộc phải thực hiện thủ công từng cái một ngay cả khi đang ở chế độ chỉnh sửa. Apple thậm chí đã khai tử hoàn toàn iTunes khỏi hệ điều hành macOS và chuyển dịch sang các ứng dụng độc lập riêng biệt.