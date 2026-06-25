Những rủi ro tiềm ẩn của sạc không dây

Sạc không dây đã trở thành công nghệ phổ biến trên toàn cầu khi được hàng loạt ông lớn như Apple, Samsung hay Google đồng loạt áp dụng. Lợi ích lớn nhất của công nghệ này là sự tiện lợi, giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn việc phải loay hoay cắm dây cáp. Tuy nhiên, đằng sau tiện ích đó là thực trạng hiệu suất kém và gây lãng phí năng lượng nghiêm trọng so với sạc có dây truyền thống.

Sạc không dây lãng phí điện năng nhiều hơn chúng ta nghĩ

Theo nghiên cứu, việc nạp đầy pin bằng cáp chỉ tốn khoảng 15Wh, nhưng con số này sẽ vọt lên 21Wh (tốn thêm 40%) khi sử dụng các loại đế sạc không dây. Mức hao này tích tiểu thành đại khi xét trên quy mô toàn cầu với lượng người dùng khổng lồ hiện nay.

Sạc không dây 'ngốn' điện nhiều hơn hẳn so với sạc có dây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NY TIMES

Thống kê cho biết khoảng 30 đến 66% chủ sở hữu điện thoại thông minh đang sử dụng các phụ kiện sạc không dây tại nhà. Nếu chỉ 30% trong tổng số 7,6 tỉ smartphone thế giới sạc không dây, lượng điện năng lãng phí hằng năm sẽ lên tới 4.830 GWh, đủ cấp điện cho hàng trăm ngàn ngôi nhà. Nguyên nhân cốt lõi là do sạc không dây truyền tải năng lượng thông qua cảm ứng điện từ và bị khoảng cách không khí cản trở. Quá trình tản nhiệt cùng việc sử dụng ốp lưng làm thất thoát thêm 20 đến 30% năng lượng, chưa tính hao hụt khi chuyển dòng điện AC sang DC.

Nguy cơ chai sụt pin nhanh chóng và những rủi ro đe dọa sức khỏe

Nhiệt lượng lớn tỏa ra từ các đế sạc không dây có thể làm chai sụt và suy giảm tuổi thọ pin nhanh chóng theo thời gian. Các dòng smartphone hiện đại đều có cơ chế an toàn tự động bóp giảm tốc độ sạc khi nhiệt độ pin chạm ngưỡng 45 độ C. Trải nghiệm này vô tình thúc đẩy người tiêu dùng phải thay đổi điện thoại sớm hơn bình thường, tạo ra lượng rác thải điện tử lớn gây hại cho môi trường. Người dùng được khuyến cáo phải sạc máy ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt đế sạc dưới chăn hoặc gối để tránh nguy cơ hỏa hoạn.

Đáng ngại hơn, các dòng sạc giá rẻ không rõ nguồn gốc thường thiếu cảm biến nhiệt độ và tính năng phát hiện vật thể lạ nguy hiểm. Việc vô tình để các vật thể bằng kim loại nằm giữa điện thoại và đế sạc có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Sạc không dây thường khiến thiết bị tỏa nhiệt nhiều hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với những bệnh nhân đang sử dụng thiết bị y tế như máy trợ tim, một số bộ sạc công suất lớn có thể sinh ra từ trường đủ mạnh làm nhiễu loạn tần số nhịp tim. Mặc dù các tiêu chuẩn mới như MagSafe hay Qi2 đang giúp căn chỉnh cuộn dây tốt hơn, sạc không dây vẫn khó lòng bắt kịp hiệu suất truyền tải trực tiếp từ điểm A đến điểm B của sạc có dây.

Dù tồn tại những điểm trừ về hiệu suất, giải pháp sạc có dây truyền thống cũng có những nhược điểm riêng khi các sợi cáp rất dễ xuống cấp theo thời gian. Các cổng sạc vật lý trên thân máy cũng đối mặt với tình trạng bị mài mòn, lỏng lẻo sau nhiều năm liên tục cắm rút.

Việc cân bằng giữa tính tiện dụng và các rủi ro năng lượng sẽ giúp người dùng đưa ra phương án tối ưu. Sạc không dây là một trải nghiệm thú vị, nhưng sạc có dây vẫn giữ vững vị thế về độ bền bỉ và tính thân thiện với môi trường.