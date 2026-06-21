Sạc qua đêm hay sạc nhanh mỗi sáng sẽ tốt cho pin điện thoại?

Giống như mọi thiết bị điện tử, pin trong điện thoại cũng có tuổi thọ, nhưng con số có thể nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng. Trong số này, những sai lầm trong việc sạc có thể khiến tuổi thọ pin tụt giảm nhanh chóng.

Thay vì quan tâm đến thời điểm sạc, người dùng nên chú ý đến nhiệt độ của pin ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Một trong những điều tối kỵ nhất có thể liên quan đến việc sạc pin, với một trong những vấn đề khiến nhiều người dùng đắn đo nhất chính là thời điểm sạc pin. Để thuận tiện trong công việc, nhiều người chọn sạc pin qua đêm. Nhưng liệu sạc qua đêm có ảnh hưởng đến sức khỏe của pin không? Và liệu có nên chọn sạc nhanh vào buổi sáng để khắc phục điều đó?

Theo các chuyên gia, câu trả lời là không. Mặc dù không nên để pin sạc đầy 100%, nhưng quan niệm cho rằng việc sạc đầy 100% làm pin nhanh hỏng là một trong những lời đồn thổi phổ biến không phù hợp với xu thế hiện nay.

Lý do là vì các điện thoại hiện đại được trang bị tính năng quản lý pin thông minh, cho phép tự động ngừng sạc khi pin đạt khoảng 80% nhằm giảm thiểu thời gian ở trạng thái sạc đầy. Do đó, việc sạc qua đêm hoàn toàn an toàn, miễn là người dùng không che điện thoại bằng nhiều lớp chăn.

Sạc nhanh điện thoại mỗi sáng 'vẫn ổn'

Trong khi sạc qua đêm không còn là vấn đề quá lo lắng nhờ các tính năng quản lý pin hiện đại, nhiều người vẫn muốn chọn giải pháp sạc nhanh vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Nhưng liệu sạc nhanh có khiến pin nhanh xuống cấp hay không?

Về cơ bản, mặc dù tiện lợi nhưng sạc nhanh có thể làm tuổi thọ pin hao nhanh hơn một chút. Về mặt khoa học, nhiệt độ là yếu tố gây hại lớn nhất cho pin lithium-ion, vốn phổ biến trong điện thoại ngày nay. Khi sạc nhanh, công suất cao làm tăng nhiệt độ bên trong pin, có thể dẫn đến phân hủy chất điện phân và giảm dung lượng theo thời gian.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người dùng nên từ bỏ hoàn toàn phương pháp sạc nhanh. Về lý thuyết, sử dụng sạc nhanh thường xuyên có thể làm nóng pin và dẫn đến giảm dung lượng dần dần, nhưng tác động này là không đáng kể khi chỉ làm giảm chưa đến 1% so với phương pháp sạc chậm hơn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng có thể kết hợp giữa các phương pháp sạc, nhưng tốt hơn hết hãy nên duy trì mức pin trên 20% và dưới 80%, đồng thời tránh để pin cạn kiệt hoàn toàn và có thể bật tính năng tối ưu hóa sạc pin khi có thói quen sạc pin qua đêm.