Công nghệ Tin tức công nghệ

Đâu là vị trí tốt nhất để cắm sạc pin điện thoại qua đêm?

Kiến Văn
Kiến Văn
08/01/2026 19:26 GMT+7

Điện thoại đã trở thành vật bất ly thân với nhiều người, từ đó hình thành thói quen phổ biến là đặt máy trên tủ đầu giường, cạnh gối hoặc cắm sạc suốt đêm khi ngủ.

Tuy nhiên, xét cả yếu tố an toàn lẫn chất lượng giấc ngủ, phòng ngủ có thể không phải là nơi phù hợp nhất để đặt cũng như cắm sạc điện thoại.

Đâu là vị trí tốt nhất để cắm sạc pin điện thoại qua đêm - Ảnh 1.

Người dùng không nên sạc điện thoại trong phòng ngủ

ẢNH: REUTERS

Về mặt an toàn, rủi ro dễ gặp nhất đến từ việc sạc điện thoại trong không gian thiếu thông gió. Dù các mẫu điện thoại hiện nay được trang bị công nghệ quản lý nhiệt và pin ngày càng tốt hơn, việc để thiết bị dưới chăn, gối hoặc trên nệm vẫn có thể khiến nhiệt tích tụ. Khi pin được sạc trong thời gian dài, nhiệt độ tăng cao hơn bình thường, làm giảm tuổi thọ pin và trong những trường hợp hiếm còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, người dùng nên sạc điện thoại trên bề mặt phẳng, khô ráo, thoáng khí và tránh đặt gần các vật dễ giữ nhiệt.

Điện thoại ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Bên cạnh vấn đề an toàn, việc để điện thoại trong phòng ngủ còn ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen nghỉ ngơi. Điện thoại được đặt quá gần giường khiến người dùng dễ hình thành thói quen kiểm tra thông báo, lướt mạng xã hội hoặc xem video trước khi ngủ. Các hoạt động này kích thích não bộ, làm chậm quá trình thư giãn và đi vào giấc ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình cũng được cho là yếu tố gây rối loạn nhịp sinh học, khiến giấc ngủ kém sâu và dễ tỉnh giấc vào ban đêm.

Nhiều người sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức hoặc bật âm thanh nền để dễ ngủ hơn. Trong trường hợp này, người dùng có thể cân nhắc đặt điện thoại cách xa giường ngủ, chẳng hạn trên kệ hoặc bàn ở góc phòng, thay vì ngay cạnh đầu giường. Cách làm này giúp giảm sự cám dỗ sử dụng điện thoại vào phút cuối trước khi ngủ, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và nhiệt từ thiết bị.

Về lâu dài, giải pháp được khuyến nghị là tạo một khu vực sạc riêng bên ngoài phòng ngủ. Việc này không chỉ giúp thiết bị được sạc trong điều kiện an toàn hơn mà còn góp phần xây dựng thói quen ngủ lành mạnh, tách biệt thời gian nghỉ ngơi khỏi các hoạt động trên màn hình. Với những điều chỉnh nhỏ trong cách sử dụng, người dùng có thể bảo vệ thiết bị tốt hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ mỗi đêm.

Ba thói quen sạc pin smartphone nên thay đổi ngay lập tức

Ba thói quen sạc pin smartphone nên thay đổi ngay lập tức

Nếu là người sử dụng smartphone hằng ngày, việc tìm cách để kéo dài thời gian sử dụng của pin là điều luôn được nhiều người nghĩ đến.

điện thoại chất lượng giấc ngủ Sạc pin mạng xã hội sức khỏe
