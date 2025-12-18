Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tập gym tối rồi ngủ muộn: thận chịu áp lực ra sao?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/12/2025 09:35 GMT+7

Với nhiều người bận rộn, tập gym vào tối muộn là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, khi buổi tập kết thúc quá trễ và thường xuyên thức khuya, thứ bị ảnh hưởng không chỉ là giấc ngủ mà còn tạo áp lực lên thận.

Nhịp sinh học điều khiển giấc ngủ, hoóc môn, thân nhiệt, hoạt động của các cơ quan nội tạng và nhiều quá trình khác trong cơ thể. Trung tâm điều phối nhịp sinh học là vùng dưới đồi của não, có tác dụng nhận tín hiệu ánh sáng từ võng mạc và truyền cho các bộ phận trong cơ thể, từ đó phối hợp hoạt động một cách phù hợp với chu kỳ ngày và đêm. Các cơ quan nội tạng, trong đó có thận, cũng có nhịp sinh học riêng và hoạt động hiệu quả nhất khi đồng bộ với chu kỳ này. 

Nhịp sinh học giúp điều hòa huyết áp, lượng nước thải, cân bằng điện giải và tốc độ lọc của thận theo từng thời điểm trong ngày, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tập gym buổi tối rồi ngủ muộn: thận chịu áp lực ra sao ? - Ảnh 1.

Tập gym quá muộn có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, từ đó tạo áp lực hoạt động lên thận

ẢNH: AI

Chẳng hạn, vào ban ngày, thận lọc và bài tiết mạnh hơn. Đến ban đêm, các chức năng này giảm xuống theo nhịp sinh học, góp phần hạn chế mất nước và điện giải khi ngủ. Khi nhịp sinh học bị lệch pha, các cơ chế này có thể không còn phối hợp một cách nhịp nhàng, dẫn đến tăng áp lực hoạt động lên thận.

Tác động đầu tiên cần kể đến là ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa huyết áp, cân bằng nước và điện giải. Ngoài ra, huyết áp thường giảm vào ban đêm theo nhịp sinh học, giúp cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi khi ngủ. Khi nhịp sinh học bị rối loạn, hiện tượng giảm huyết áp về đêm này có thể ảnh hưởng, từ đó làm tăng áp lực lên hệ tuần hoàn và thận.

Không chỉ ảnh hưởng đến thận

Ngoài ảnh hưởng tới thận, việc thức khuya sau vận động còn ảnh hưởng nhiều mặt lên sức khỏe. Giấc ngủ kém, khó ngủ, ngủ không sâu khiến cơ thể không phục hồi đầy đủ sau tập. Rối loạn hoóc môn, căng thẳng kéo dài cũng ảnh hưởng tới tâm trạng và chuyển hóa.

Một nguy cơ khác là tập tối dễ dẫn đến ăn khuya, tăng calo không cần thiết và rối loạn tiêu hóa. Những tác động này không chỉ đặt gánh nặng lên thận mà còn lên tim mạch, chuyển hóa và hệ miễn dịch.

Để cân bằng nhu cầu tập luyện và nhịp sinh học, người tập cần hoàn tất buổi tập sớm hơn. Kết thúc vận động cách giờ đi ngủ ít nhất 3-4 tiếng để cơ thể có thời gian hạ nhiệt và giảm hoóc môn adrenaline.

Nếu buộc phải tập muộn thì hãy chọn các hoạt động nhẹ nhàng như yoga, kéo giãn cơ, đi bộ nhẹ. Những bài tập này có thể giúp cơ thể thư giãn thay vì kích thích, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

tập gym ngủ muộn thận Khó ngủ nhịp sinh học
