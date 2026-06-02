Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Kết quả bất ngờ sau khi thử nghiệm sạc nhanh điện thoại Android liên tục 6 tháng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
02/06/2026 21:31 GMT+7

Sạc nhanh hay sạc thường tốt hơn? Con số 0,3% này sẽ thay đổi thói quen cắm sạc điện thoại Android của bạn.

Dùng sạc nhanh công suất lớn có làm nhanh hỏng máy, chai pin hay không luôn là một trong những cuộc tranh luận không hồi kết của người dùng điện thoại Android. Để đi tìm câu trả lời chính xác nhất, một bài thử nghiệm 'tra tấn' nghiêm ngặt kéo dài suốt nửa năm trên sáu chiếc điện thoại Android đã được thực hiện, mang lại kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Nên sử dụng sạc nhanh hay sạc thường cho điện thoại Android?

Cụ thể, một nửa số điện thoại được kết nối với bộ sạc nhanh công suất từ 15W trở lên và nửa còn lại được cắm vào bộ sạc thường công suất 5W. Quy trình sạc đầy lên 100% rồi dùng ứng dụng tùy chỉnh xả sạch pin về 0% được chạy lặp đi lặp lại liên tục trong 6 tháng, mô phỏng khoảng một năm rưỡi sử dụng thực tế với tổng cộng 500 chu kỳ sạc. Kết quả cho thấy, nhóm điện thoại sử dụng sạc nhanh chỉ bị suy giảm dung lượng pin nhiều hơn nhóm sạc thường vỏn vẹn 0,3%. Con số siêu nhỏ và không đáng kể này là minh chứng đập tan nỗi sợ hãi bấy lâu nay của người dùng về tốc độ chai pin của công nghệ sạc nhanh hiện đại.

Bất ngờ sau thử nghiệm sạc nhanh điện thoại Android liên tục suốt 6 tháng - Ảnh 1.

Sạc nhanh không gây chai pin điện thoại Android như chúng ta vẫn nghĩ

ẢNH: PHONG ĐỖ

Mặc dù vậy, nếu xét về sức khỏe lâu dài của viên pin lithium-ion, sạc thường vẫn mang lại lợi thế hơn một chút vì nó sinh ra ít nhiệt hơn đáng kể. Một bộ sạc thường 5W mất khoảng 3 giờ để sạc đầy máy từ 0 - 100% nhưng tỏa rất ít nhiệt, trong khi bộ sạc nhanh 15W đưa pin đầy trong 90 phút sẽ khiến máy nóng lên rõ rệt. Bản chất viên pin điện thoại giống như một miếng bọt biển hấp thụ điện năng; khi pin yếu sẽ hấp thụ rất tốt, nhưng khi đầy dần thì tốc độ giảm đi, điện năng thừa bị thất thoát sẽ chuyển hóa thành nhiệt. Đối với pin, tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài là kẻ thù nguy hiểm vì nó gây ra hiện tượng kết tinh của dung dịch điện phân, làm tắc nghẽn các cực âm, cực dương và gây sụt giảm dung lượng.

Tuy nhiên, người dùng Android hiện đại không cần quá lo lắng vì các thiết bị ngày nay được chế tạo thông minh để thích ứng với sạc nhanh. Điện thoại và củ sạc liên tục giao tiếp với nhau qua giao thức USB Power Delivery (USB-PD) để thương lượng mức sạc an toàn, thường chỉ đẩy dòng điện cao ở giai đoạn đầu (từ 0 - 50% trong 30 phút) rồi giảm dần khi pin đạt 80%. Bên trong viên pin cũng có 'bộ não' là hệ thống quản lý pin (BMS) giúp ngăn chặn tình trạng sạc quá mức và quá nhiệt.

Để bảo vệ máy tối đa, bạn có thể thoải mái dùng sạc nhanh khi cần sự tiện lợi trong ngày, nhưng nên dùng sạc thường nếu muốn cắm sạc qua đêm. Việc duy trì dung lượng pin trong khoảng từ 20 - 80% sẽ giúp giảm áp lực cho pin ở mức thấp nhất. Quan trọng hơn cả, bạn cần chú ý tránh sạc nhanh ở những môi trường dễ tích tụ nhiệt từ bên ngoài như dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, trong lúc chơi game hoặc đặt điện thoại dưới gối, trên bề mặt hấp thụ nhiệt; hạn chế dùng sạc nhanh không dây vì phương thức này sinh nhiệt nhiều hơn do hiệu suất kém.

Tin liên quan

Chấm trắng trên điện thoại Android báo hiệu điều gì?

Chấm trắng trên điện thoại Android báo hiệu điều gì?

Một dấu chấm trắng bí ẩn trên điện thoại Android đang khiến nhiều người tò mò, nhưng nguyên nhân phía sau lại khá quen thuộc với hệ điều hành này.

Khám phá thêm chủ đề

điện thoại Android sạc nhanh sạc chậm sạc nhanh có gây chai pin thử nghiệm sạc nhanh chai pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận