Kết quả bất ngờ sau khi thử nghiệm sạc nhanh điện thoại Android liên tục 6 tháng

Dùng sạc nhanh công suất lớn có làm nhanh hỏng máy, chai pin hay không luôn là một trong những cuộc tranh luận không hồi kết của người dùng điện thoại Android. Để đi tìm câu trả lời chính xác nhất, một bài thử nghiệm 'tra tấn' nghiêm ngặt kéo dài suốt nửa năm trên sáu chiếc điện thoại Android đã được thực hiện, mang lại kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Nên sử dụng sạc nhanh hay sạc thường cho điện thoại Android?

Cụ thể, một nửa số điện thoại được kết nối với bộ sạc nhanh công suất từ 15W trở lên và nửa còn lại được cắm vào bộ sạc thường công suất 5W. Quy trình sạc đầy lên 100% rồi dùng ứng dụng tùy chỉnh xả sạch pin về 0% được chạy lặp đi lặp lại liên tục trong 6 tháng, mô phỏng khoảng một năm rưỡi sử dụng thực tế với tổng cộng 500 chu kỳ sạc. Kết quả cho thấy, nhóm điện thoại sử dụng sạc nhanh chỉ bị suy giảm dung lượng pin nhiều hơn nhóm sạc thường vỏn vẹn 0,3%. Con số siêu nhỏ và không đáng kể này là minh chứng đập tan nỗi sợ hãi bấy lâu nay của người dùng về tốc độ chai pin của công nghệ sạc nhanh hiện đại.

Sạc nhanh không gây chai pin điện thoại Android như chúng ta vẫn nghĩ ẢNH: PHONG ĐỖ

Mặc dù vậy, nếu xét về sức khỏe lâu dài của viên pin lithium-ion, sạc thường vẫn mang lại lợi thế hơn một chút vì nó sinh ra ít nhiệt hơn đáng kể. Một bộ sạc thường 5W mất khoảng 3 giờ để sạc đầy máy từ 0 - 100% nhưng tỏa rất ít nhiệt, trong khi bộ sạc nhanh 15W đưa pin đầy trong 90 phút sẽ khiến máy nóng lên rõ rệt. Bản chất viên pin điện thoại giống như một miếng bọt biển hấp thụ điện năng; khi pin yếu sẽ hấp thụ rất tốt, nhưng khi đầy dần thì tốc độ giảm đi, điện năng thừa bị thất thoát sẽ chuyển hóa thành nhiệt. Đối với pin, tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài là kẻ thù nguy hiểm vì nó gây ra hiện tượng kết tinh của dung dịch điện phân, làm tắc nghẽn các cực âm, cực dương và gây sụt giảm dung lượng.

Tuy nhiên, người dùng Android hiện đại không cần quá lo lắng vì các thiết bị ngày nay được chế tạo thông minh để thích ứng với sạc nhanh. Điện thoại và củ sạc liên tục giao tiếp với nhau qua giao thức USB Power Delivery (USB-PD) để thương lượng mức sạc an toàn, thường chỉ đẩy dòng điện cao ở giai đoạn đầu (từ 0 - 50% trong 30 phút) rồi giảm dần khi pin đạt 80%. Bên trong viên pin cũng có 'bộ não' là hệ thống quản lý pin (BMS) giúp ngăn chặn tình trạng sạc quá mức và quá nhiệt.

Để bảo vệ máy tối đa, bạn có thể thoải mái dùng sạc nhanh khi cần sự tiện lợi trong ngày, nhưng nên dùng sạc thường nếu muốn cắm sạc qua đêm. Việc duy trì dung lượng pin trong khoảng từ 20 - 80% sẽ giúp giảm áp lực cho pin ở mức thấp nhất. Quan trọng hơn cả, bạn cần chú ý tránh sạc nhanh ở những môi trường dễ tích tụ nhiệt từ bên ngoài như dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, trong lúc chơi game hoặc đặt điện thoại dưới gối, trên bề mặt hấp thụ nhiệt; hạn chế dùng sạc nhanh không dây vì phương thức này sinh nhiệt nhiều hơn do hiệu suất kém.