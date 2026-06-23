Những điều nên làm nếu không muốn iPhone thành 'cục gạch'

Apple ID là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong trải nghiệm sử dụng các thiết bị của Apple. Nó cho phép người dùng truy cập vào tài khoản cá nhân và các dịch vụ của Apple. Tuy nhiên, việc quên mật khẩu có thể gây khó khăn và người dùng cần ít nhất một thiết bị vẫn đang đăng nhập để đặt lại mật khẩu.

Kẻ gian có thể khóa iPhone từ xa nếu Apple ID liên kết với điện thoại bị chúng chiếm đoạt ẢNH: REUTERS

Mọi thứ sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi Apple ID rơi vào tay kẻ xấu và bị đổi mật khẩu, có thể khiến nhiều thiết bị liên kết với Apple ID đó không thể sử dụng nếu không thể đăng nhập. Do đó, việc bảo vệ Apple ID và mật khẩu được xem là vô cùng cần thiết để tránh rủi ro bị xâm nhập vào tài khoản cá nhân.

Các biện pháp bảo vệ Apple ID

Nếu thông tin Apple ID và mật khẩu bị lộ, kẻ xấu có thể truy cập vào tài khoản của người dùng, xem các tệp cá nhân và thậm chí đánh cắp danh tính. Nhằm bảo vệ Apple ID, người dùng nên thực hiện một số biện pháp an toàn, bắt đầu từ việc chọn một mật khẩu mạnh. Mật khẩu nên bao gồm ít nhất 8 ký tự, có cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, đồng thời nên được thay đổi định kỳ.

Đặc biệt, người dùng nên kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố (2FA). Đây được xem là một phương thức bảo mật bổ sung, yêu cầu người dùng nhập mã xác nhận được gửi đến thiết bị đáng tin cậy, như iPhone, bên cạnh mật khẩu chính. Việc này đảm bảo ngay cả khi kẻ xấu có được mật khẩu, chúng vẫn không thể truy cập vào tài khoản mà không có mã xác nhận.

Ngoài ra, người dùng cũng nên xem xét việc tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng các ứng dụng bên thứ ba cần truy cập vào dịch vụ của Apple. Mật khẩu này có thể được tạo thông qua tài khoản Apple trên trình duyệt web.

Cuối cùng, người dùng tuyệt đối không nên chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm Apple ID và mật khẩu, với bất kỳ ai. Nếu nhận được email yêu cầu thông tin này, hãy cẩn trọng và xác minh nguồn gốc trước khi cung cấp. Một tính năng hữu ích khác là thiết lập Liên hệ kế thừa, cho phép một người đáng tin cậy truy cập vào tài khoản của người dùng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần mật khẩu.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này, người dùng có thể bảo vệ Apple ID của mình nhằm đảm bảo thông tin quan trọng không rơi vào tay kẻ xấu.