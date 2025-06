Cách sử dụng hai Apple ID trên cùng một iPhone

Nếu chưa có Apple ID, hệ thống sẽ cung cấp tùy chọn để người dùng tạo một tài khoản mới. Việc sở hữu Apple ID là rất quan trọng, vì nếu không có, người dùng sẽ không thể tải ứng dụng từ App Store hoặc nhận hỗ trợ để theo dõi thiết bị Apple bị mất. Ngoài ra, Apple ID cũng cần thiết để đăng nhập vào iCloud và đồng bộ hóa dữ liệu.

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng hai Apple ID trên cùng một iPhone ẢNH: APPLE

Thông thường, mỗi người dùng iPhone chỉ có một Apple ID. Nhưng nếu muốn tách biệt tài khoản cho công việc và cá nhân, người dùng có thể sử dụng hai Apple ID trên cùng một thiết bị. Để có thể sử dụng hai Apple ID trên cùng một iPhone, người dùng hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Mở App Store, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải và chọn Sign Out .

. Khởi động lại App Store, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên cùng bên trái và chọn Sign In With Apple account .

. Chọn Not Your Name .

. Nhập thông tin đăng nhập của Apple ID phụ và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ có Apple ID phụ được đăng nhập vào App Store. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người dùng không thể sử dụng hai Apple ID cho tất cả các chức năng trên iPhone. Cụ thể, họ có thể sử dụng Apple ID chính cho iCloud, FaceTime, iMessage và các tính năng khác, trong khi Apple ID thứ hai chỉ được dùng cho các giao dịch mua trên App Store và iTunes.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Lưu ý khi sử dụng hai Apple ID trên cùng một iPhone

Một số hạn chế cần lưu ý: Nếu tải ứng dụng bằng ID phụ, người dùng sẽ không thể cập nhật ứng dụng đó bằng ID chính. Ngoài ra, khi thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng, người dùng sẽ nhận được thông báo rằng This app was purchased with a different Apple ID. Tuy nhiên, người dùng có thể hợp nhất các giao dịch mua cho cả hai ID bằng cách thêm chúng vào cùng một nhóm gia đình thông qua tính năng Family Sharing của Apple.

Nếu có iPhone mới, hãy nhớ đăng nhập lại bằng cả hai Apple ID để khôi phục tất cả các ứng dụng đã tải xuống từ thiết bị cũ. Nếu đồng ý với các điều kiện này, hãy tiếp tục thiết lập hai Apple ID trên iPhone mới.