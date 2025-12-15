iOS 26.2 bổ sung công cụ bảo mật, người dùng iPhone không nên bỏ qua

Đáng chú ý, iOS 26.2 đã vá hơn 20 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 2 lỗ hổng có thể đã bị khai thác trong các cuộc tấn công tinh vi. Một trong những cải tiến nổi bật về bảo mật chính là tăng cường quy trình chia sẻ tập tin qua AirDrop nhằm giúp việc trao đổi nội dung giữa các thiết bị iPhone trở nên thuận tiện hơn.

AirDrop hiện có ba chế độ chia sẻ: Không nhận, Chỉ danh bạ và Mọi người trong 10 phút. Tuy nhiên, chế độ này vẫn tồn tại một số hạn chế về bảo mật. Để khắc phục, Apple đã giới thiệu tùy chọn mới cho phép người dùng sử dụng mã chuyển giao tạm thời một lần.

Giao diện tính năng mới của AirDrop ẢNH: DIGITALTRENDS

Cụ thể, khi một người dùng iPhone không có trong danh bạ muốn gửi tệp, người dùng sẽ cần mã AirDrop để xác nhận. Khi nhận được thông báo về tệp từ thiết bị đó, một mã sẽ xuất hiện trên màn hình iPhone của người dùng, họ chỉ cần chia sẻ mã này với người gửi để người gửi nhập mã vào thiết bị, quá trình chuyển dữ liệu sẽ được thực hiện. Mã này có hiệu lực trong 30 ngày, cho phép thiết bị đó được đưa vào danh sách trắng, ngay cả khi chế độ AirDrop của người dùng đang đặt là "Chỉ danh bạ".

Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các nhà báo, nhân viên hiện trường hoặc những người đi du lịch tạm thời, giúp họ dễ dàng chia sẻ dữ liệu mà không cần lưu thông tin liên lạc của nhau.

Người dùng có thể thu hồi quyền chia sẻ AirDrop ẢNH: DIGITALTRENDS

Apple giải thích rằng mã AirDrop cung cấp thêm một lớp xác thực khi sử dụng AirDrop với những người không quen biết, đảm bảo an toàn hơn trong quá trình chia sẻ dữ liệu. Để quản lý danh bạ được phép sử dụng hệ thống AirDrop dựa trên mã mới, người dùng có thể vào ứng dụng Cài đặt và thực hiện theo các bước: Cài đặt > Cài đặt chung > AirDrop > Quản lý liên hệ AirDrop đã biết.

Nếu muốn thu hồi quyền AirDrop cho một thiết bị đã được đưa vào danh sách trắng, chỉ cần vào Liên hệ đã biết khác > Quên người này.