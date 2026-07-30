Sạc điện thoại từ laptop có thực sự an toàn?

Nhiều người thường rơi vào tình huống bất đắc dĩ phải dùng laptop để nạp năng lượng cho chiếc điện thoại của mình. Dù không phải là lựa chọn tối ưu, việc sạc qua cổng USB máy tính lại hoàn toàn an toàn cho thiết bị. Nhờ vi mạch quản lý nguồn PMIC tích hợp, hai thiết bị sẽ tự thỏa thuận mức công suất an toàn trước khi dòng điện chạy qua. Tuy nhiên, các cổng USB trên máy tính thường bị giới hạn công suất khiến tốc độ sạc diễn ra chậm.

Laptop có thể sạc điện thoại?

Công suất sạc phụ thuộc lớn vào chuẩn kết nối USB mà chiếc laptop của bạn đang sở hữu. Cổng USB Type-A chuẩn 2.0 cũ chỉ cung cấp công suất khiêm tốn 2,5 W, trong khi chuẩn 3.0 nâng lên mức 4,5 W. Dù các cổng USB-C hiện đại hỗ trợ chuẩn USB-PD có khả năng chịu tải cao hơn, hầu hết laptop vẫn giới hạn ở 15 W. Điều này giải thích vì sao điện thoại của bạn thường phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới có thể sạc đầy.

Sạc pin với laptop tuy an toàn nhưng tốc độ sạc chậm ẢNH: PHONG ĐỖ

Các nhà sản xuất laptop hiện chưa cho phép xả công suất quá cao ra thiết bị ngoài để bảo vệ pin máy. Ngay cả các chuẩn kết nối cao cấp như Thunderbolt 3 hay Thunderbolt 4 trên dòng máy Dell hay Framework cũng chỉ dừng ở 15 W. Việc xả dòng điện quá lớn ra ngoài sẽ gây ra áp lực nặng nề lên viên pin tích hợp của laptop. Do đó, các cổng USB-C công suất lớn chủ yếu phục vụ chiều nạp nguồn vào cho chính máy tính.

Khi laptop chạy bằng pin, hệ thống sẽ tự động hạ công suất cổng USB nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng. Do đó, ngay cả cổng hỗ trợ 15 W cũng không thể đạt tối đa hiệu suất nếu máy không cắm sạc. Bên cạnh đó, thứ tự cắm các thiết bị vào máy tính cũng quyết định lượng điện năng được phân bổ. Cổng USB nào được kết nối đầu tiên sẽ ưu tiên nhận được nguồn điện khả dụng cao nhất từ hệ thống.

Ngoài ra, quy luật vật lý cũng khiến một phần năng lượng bị hao hụt dưới dạng nhiệt trong quá trình truyền tải. Do đó, việc sạc từ laptop chỉ nên đóng vai trò là giải pháp tạm thời trong các trường hợp khẩn cấp. Để tối ưu hóa thời gian, người dùng vẫn nên ưu tiên sử dụng củ sạc cắm tường hoặc pin dự phòng chuyên dụng. Việc hiểu rõ cơ chế vận hành sẽ giúp bạn chủ động hơn khi sử dụng các thiết bị công nghệ hằng ngày.