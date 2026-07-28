Samsung hé lộ tin vui về pin silicon-carbon trên nhiều dòng Galaxy

Dòng Samsung Galaxy Z Fold8 đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên được tích hợp công nghệ pin silicon-carbon. Mặc dù nhiều thương hiệu khác đã dùng công nghệ này để tạo ra những viên pin dung lượng tới 7.000 hay 10.000 mAh, Samsung vẫn giữ hướng tiếp cận thận trọng hơn. Mẫu Z Fold8 sở hữu dung lượng 4.800 mAh trong khi bản Z Fold8 Ultra đạt 5.000 mAh dù có thiết kế mỏng hơn thế hệ trước.

Công nghệ silicon-carbon sắp thành tiêu chuẩn mới trên các thiết bị Galaxy?

Con số này mang lại sự nâng cấp rõ rệt so với mức 4.400 mAh khá khiêm tốn trên các phiên bản tiền nhiệm. Sự thận trọng của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đến từ những bài học đắt giá về an toàn pin trong quá khứ. Tuy nhiên, hãng đã bắt đầu úp mở về kế hoạch mở rộng công nghệ tiên tiến này lên nhiều mẫu smartphone Galaxy khác trong tương lai.

Samsung gợi ý việc cân nhắc chuyển sang sử dụng pin Si-C cho Galaxy ẢNH: GEMINI AI

Tại một buổi họp báo, đại diện Samsung khẳng định việc ứng dụng vật liệu cực âm silicon-carbon giúp tăng mật độ năng lượng và nâng cao hiệu suất. Ba tiêu chuẩn mà hãng luôn đặt lên hàng đầu đối với pin là an toàn, ổn định và khả năng sử dụng lâu dài. Công nghệ mới chỉ được triển khai khi đạt đến mức độ tin cậy tuyệt đối để khách hàng an tâm sử dụng.

Hãng sẽ cân nhắc đưa pin silicon-carbon lên từng dòng sản phẩm cụ thể nếu điều đó thực sự giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng. Xu hướng trang bị những viên pin dung lượng lớn hơn nhưng không làm tăng độ dày thiết bị luôn nhận được phản hồi tích cực. Điều này mở ra kỳ vọng lớn cho việc nâng cấp trải nghiệm sử dụng trên các dòng điện thoại tiếp theo.

Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng dòng Galaxy S27 có thể sẽ là cái tên tiếp theo được trang bị pin silicon-carbon. Nếu kịch bản này xảy ra, công nghệ pin mới hứa hẹn sẽ sớm trở thành một tiêu chuẩn chung trên các thiết bị Galaxy. Việc ứng dụng rộng rãi sẽ giúp smartphone Samsung vừa duy trì kiểu dáng mỏng nhẹ vừa sở hữu thời lượng pin ấn tượng hơn.