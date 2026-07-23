Điện thoại Samsung bắt đầu chuyển sang pin silicon-carbon

Khoảng năm 2023, các thương hiệu smartphone Trung Quốc đã bắt đầu ứng dụng công nghệ pin mới mang tên silicon-carbon (SiC), trong khi nhiều nhà sản xuất khác, bao gồm cả Samsung, vẫn sử dụng pin lithium-ion (Li-ion) truyền thống. Pin SiC có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian. Nhờ vậy, các công ty có thể trang bị cho điện thoại dung lượng pin lớn mà không làm tăng kích thước thiết bị.

Dòng smartphone gập mà Samsung vừa ra mắt là các mẫu Galaxy đầu tiên có pin SiC ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với nhiều lợi ích mang lại, nhiều người đã kêu gọi Samsung áp dụng công nghệ pin SiC vào dòng Galaxy nhằm giải quyết nhược điểm lâu nay trên các điện thoại của hãng: dung lượng pin nhỏ hơn so với các đối thủ, đặc biệt với dòng điện thoại gập.

Nỗ lực hiện thực hóa smartphone pin SiC của Samsung

Các báo cáo cho thấy Samsung đã bắt đầu nghiên cứu pin SiC để áp dụng vào dòng Galaxy từ năm 2025. Giờ đây, sau một năm phát triển, công ty Hàn Quốc cuối cùng đã chính thức đưa pin SiC vào dòng điện thoại gập cao cấp mới nhất của mình, bao gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8. Đây chính là những chiếc điện thoại Galaxy đầu tiên sử dụng công nghệ pin SiC.

Nhờ vào việc chuyển sang pin SiC, Samsung đã có thể cung cấp cho loạt điện thoại gập mới dung lượng pin lớn hơn mà không làm tăng kích thước. Cụ thể, Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị pin 5.000 mAh, trong khi Galaxy Z Fold8 có pin 4.800 mAh, tăng từ 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold7. Mặc dù không có dung lượng pin lớn hơn, nhưng công nghệ pin SiC đã giúp Galaxy Z Flip8 mỏng hơn so với phiên bản tiền nhiệm (13,1 mm so với 13,7 mm).

Đây là lần nâng cấp pin lớn nhất của Samsung cho dòng điện thoại Galaxy cao cấp trong nhiều năm qua. Quan trọng hơn, thay đổi này có thể đánh dấu sự khởi đầu cho việc Samsung áp dụng công nghệ pin SiC cho toàn bộ dòng sản phẩm smartphone của hãng, bao gồm Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M và Galaxy F.