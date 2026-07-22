Samsung ra mắt ba mẫu smartphone màn hình gập mới

Samsung vừa giới thiệu bộ ba smartphone màn hình gập mới gồm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8, tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, diễn ra tại Mỹ.

Từ trái sang: Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Galaxy Z Fold8 hoàn toàn mới

Galaxy Z Fold8 là điểm nhấn nổi bật của Samsung trong sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Model này được thiết kế theo tỷ lệ màn hình 10:16 nhưng khi mở ra màn hình sẽ hiển thị theo tỷ lệ 4:3.

Những người đã quen với smartphone gập truyền thống sẽ thấy Galaxy Z Fold8 khá thú vị. Với màn hình phụ, người dùng sẽ dễ dàng cập nhật thông tin, thao tác nhanh. Khi muốn một màn hình lớn hơn để xem video, đọc sách và chơi game, tỷ lệ 4:3 trên màn hình chính sẽ gần như tương thích với khung hình giải trí. Nó giải quyết chính xác phần màn hình dư màu đen khi xem các video có tỷ lệ 16:9. Khi xoay dọc, tỷ lệ màn hình này cũng phù hợp cho việc đọc báo, sách điện tử.

Samsung cũng nhấn mạnh đến độ mỏng nhẹ khi Galaxy Z Fold8 có trọng lượng chỉ 201g, là thế hệ Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ trước đến nay. Các thông số khác gồm pin 4.800 mAh, sạc nhanh 45W. Chip Snapdragon Elite Gen 5 mới nhất. Cụm camera kép 50 MP.

Galaxy Z Fold lần đầu có dòng Ultra

Trong dải sản phẩm của Samsung, Ultra là chuẩn mực cao nhất của Galaxy về hiệu năng, năng lực và cải tiến công nghệ. Năm nay, hãng lần đầu giới thiệu Galaxy Z Fold8 Ultra đến người dùng. Model này sử dụng màn hình chính 8 inch, độ dài 4,1 mm và trọng lượng chỉ 215 g.

Ngoại hình của Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Máy được trang bị cụm camera chính độ phân giải 200 MP, hỗ trợ Dải tương phản động cao (HDR). Camera góc siêu rộng 50 MP thế hệ mới. Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị tính năng Nightography (Khả năng chụp thiếu sáng), quay video 8K thông qua codec APV và tính năng Cine LUT cho phép tinh chỉnh màu sắc và tông màu theo phong cách điện ảnh ngay trên thiết bị di động.

Galaxy Z Flip8 tích hợp nhiều AI

Samsung Galaxy Z Flip8 vẫn hướng đến nhóm khách hàng thích một chiếc smartphone gọn nhẹ, thời trang nhưng trang bị đầy đủ tính năng cao cấp. Năm nay, smartphone gập "vỏ sò" này được phát triển quanh các tương tác nhanh, thể hiện cá tính và trải nghiệm tích hợp AI.

Trí tuệ nhân tạo được mang đến gần hơn với các hoạt động hằng ngày thông qua thiết kế mới của FlexWindow thông minh và trực quan hơn. Hãng tái thiết kế lại màn hình phụ thành một giao diện tích hợp AI cho cuộc sống hằng ngày.

Samsung Galaxy Z Flip8 ẢNH: KHƯƠNG NHA

FlexWindow thế hệ mới đưa ứng dụng, thông tin và các tác vụ trực tiếp lên màn hình ngoài, giúp người dùng truy cập thông tin, sử dụng các tính năng AI và thực hiện những tác vụ được kết nối với ít thao tác hơn. Việc tự động hóa với Gemini Intelligence cũng dễ dàng hơn thông qua FlexWindow. Người dùng có thể kích hoạt nhanh các kết nối thông qua phím cạnh hoặc yêu cầu bằng giọng nói một cách tự nhiên.