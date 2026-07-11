Dung lượng pin của iPhone Ultra bất ngờ lộ diện

Một rò rỉ mới nhất từ tài khoản chuyên rò rỉ thông tin uy tín Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo vừa hé lộ thông tin quan trọng về siêu phẩm iPhone Ultra. Theo đó, một nhà cung cấp pin quen thuộc của Apple vừa hoàn tất chứng nhận cho một cặp pin đi cùng nhau. Việc sử dụng cơ chế pin tách đôi này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thiết bị sở hữu thiết kế màn hình gập, phù hợp với đặc thù kiểu dáng của dòng điện thoại này.

iPhone Ultra màn hình gập chuẩn bị 'làm mưa làm gió'?

Cụ thể, cặp pin này có dung lượng định mức lần lượt là 1.921 mAh và 2.962 mAh, ghi nhận tổng dung lượng đạt mức 4.883 mAh. Trên thực tế thương mại, dung lượng quảng cáo thông thường của viên pin này sẽ đạt mốc 5.000 mAh. Con số ấn tượng này có thể sẽ là thông số kỹ thuật chính thức mà Apple trang bị cho chiếc iPhone Ultra đình đám để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng lớn.

Hình ảnh minh họa iPhone Ultra ẢNH: GSMARENA

Đáng chú ý, mức dung lượng 5.000 mAh này được đánh giá là ngang ngửa với thông số tin đồn của mẫu Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (phiên bản kế nhiệm của chiếc Galaxy Z Fold7), dù hai thiết bị có tỷ lệ màn hình khác nhau. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của iPhone Ultra trên thị trường là chiếc Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn hiện cũng được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin có dung lượng 4.800 mAh.

Sự xuất hiện của cặp pin được chứng nhận đã đập tan các nghi vấn về việc siêu phẩm này bị chậm tiến độ phát triển. Mặc dù một số tin đồn trong quá khứ từng cho rằng dự án này sẽ bị hoãn lại, các báo cáo mới nhất đều đồng loạt khẳng định thiết bị vẫn đang đi đúng tiến độ. Người hâm mộ hoàn toàn có thể trông đợi sự hiện diện của mẫu điện thoại đột phá này trong chuỗi sự kiện mùa thu tới.

Theo kế hoạch dự kiến, iPhone Ultra sẽ chính thức được công bố vào tháng 9, đứng chung sân khấu ra mắt cùng với bộ đôi flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sự kết hợp giữa thiết kế gập độc đáo và viên pin dung lượng lớn hứa hẹn sẽ đưa iPhone Ultra trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ thị trường công nghệ trong nửa cuối năm nay.