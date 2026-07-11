Vì sao Apple vẫn phát triển iPhone Air mới dù doanh số kém?

Gần một năm sau khi ra mắt, iPhone Air đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng công nghệ. Một số người cho rằng sản phẩm này "thất bại" khi chỉ chiếm khoảng 6% doanh số của dòng iPhone ra mắt mùa thu năm ngoái. Mặc dù vậy, theo PhoneArena, nếu nhìn một cách khách quan, iPhone Air có thể là một "thất bại tích cực".

Hạn chế của iPhone Air

Ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, iPhone Air gây chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng 5,6 mm, nhưng vẫn mạnh mẽ và ấn tượng. Tuy nhiên, với việc doanh số iPhone Air không đạt kỳ vọng, nhiều người lo ngại về tương lai của sản phẩm này. Sự lo lắng hoàn toàn có cơ sở bởi các mẫu điện thoại nhỏ gọn như iPhone mini và iPhone Plus đã gặp khó khăn trong việc thu hút người tiêu dùng.

Apple đang xem iPhone Air là phép thử cho mục tiêu xa hơn? ẢNH: AFP

Mặc dù vậy, iPhone Air được xem là nỗ lực của Apple nhằm làm mới phân khúc tầm trung, vốn chuyển từ tính tiện dụng sang sự sang trọng. Sản phẩm không chỉ nhắm đến những người yêu thích thiết kế mà còn là một "con tốt" để thử nghiệm modem 5G và chip mạng do Apple sản xuất.

Sự khó khăn của iPhone Air nằm ở chỗ sản phẩm có giá bán không hề rẻ (hơn 30 triệu đồng khi ra mắt), chỉ trang bị một camera 48 MP ở mặt sau và pin dung lượng 3.149 mAh, dẫn đến thời lượng pin không đáp ứng mong đợi. Chính điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng trong việc mua sắm một sản phẩm có quá nhiều sự đánh đổi.

Apple không quan tâm đến doanh số iPhone Air

Bất chấp một số khó khăn, dữ liệu từ Ookla chỉ ra rằng iPhone Air chiếm khoảng 6,8% doanh số trong giai đoạn ra mắt, cao gấp 3 lần so với iPhone 16 Plus. Tại các thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc, thị phần của iPhone Air thậm chí còn vượt 11,2%. Dữ liệu này cho thấy người tiêu dùng không hoàn toàn bỏ qua sản phẩm này.

Theo các báo cáo, Apple có thể đang lắng nghe phản hồi từ thị trường và chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone Air 2 vào năm 2027. Sản phẩm dự kiến đi kèm nhiều nâng cấp như camera siêu rộng và pin lớn hơn. Nếu đúng, rõ ràng Apple vẫn đang tìm cách biến iPhone Air thành một sản phẩm thu hút hơn trong tương lai.

Cuối cùng, khi thị trường điện thoại gập ngày càng trở nên phổ biến, iPhone Air có thể sẽ trở thành chiếc iPhone "cơ bản" tiếp theo, hoặc nếu không, những thử nghiệm này sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của các sản phẩm cao cấp hơn trong tương lai.