Đã đến lúc người dùng nên tránh mua 16 thiết bị này của Apple

Trong phiên thảo luận sau bài phát biểu chính, Apple thông báo các bản cập nhật mới sẽ đánh dấu sự kết thúc vòng đời của 16 thiết bị thuộc 4 nhóm danh mục sản phẩm khác nhau.

Những chiếc MacBook sử dụng chip Intel đã không còn được cập nhật lên macOS mới nhất ẢNH: K. VĂN

Cụ thể, Apple sẽ ngừng hỗ trợ iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 Golden Gate và tvOS 27 cho các thiết bị trong danh sách dưới đây, với sự tập trung vào danh mục các thành viên gia đình Apple Watch, iPad, Mac và Apple TV.

Danh sách 16 thiết bị không còn được Apple hỗ trợ cập nhật hệ điều hành:

watchOS 27 iPadOS 27 macOS 27 Golden Gate tvOS 27 Apple Watch Series 6 (2020) iPad Air (2019) MacBook Pro (16 inch, 2019) Apple TV HD (2015) Apple Watch Series 7 (2021) iPad Pro 12,9 inch (2018) MacBook Pro (13 inch, 2020) Apple TV 4K (2017) Apple Watch Series 8 (2022) iPad Pro 11 inch (2018) iMac (2020) Apple Watch Ultra (2022) iPad (2020) Mac Pro (2019) Apple Watch SE (2022) iPad mini (2019)

Đáng chú ý, watchOS 27 sẽ ngừng hỗ trợ cho 5 mẫu Apple Watch, đánh dấu đợt cắt giảm khả năng tương thích lớn nhất trong lịch sử nền tảng này. Các thiết bị bị ảnh hưởng gồm Watch Series 6, Series 7, Series 8, Watch Ultra thế hệ đầu tiên và Watch SE thế hệ thứ hai. Để sử dụng watchOS 27, người dùng sẽ cần phần cứng mới hơn với chip S9 hoặc S10 của Apple.

Dòng sản phẩm iPad cũng chứng kiến sự giảm đáng kể về số lượng thiết bị được hỗ trợ, khi Apple nâng yêu cầu phần cứng tối thiểu lên chip A14 Bionic. Điều đó đồng nghĩa với việc 5 mẫu iPad hiện tại sẽ không còn đủ điều kiện để chạy iPadOS 27, bao gồm iPad Air thế hệ thứ ba, iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ ba, iPad Pro 11 inch thế hệ đầu tiên, iPad thế hệ thứ tám và iPad mini thế hệ thứ năm.

Apple chính thức bỏ rơi MacBook dùng chip Intel

macOS 27 Golden Gate cũng là một bản cập nhật quan trọng, chính thức đánh dấu sự chuyển đổi của Apple khỏi bộ xử lý Intel. Đây là bản phát hành macOS đầu tiên chỉ hỗ trợ phần cứng Apple Silicon, do đó, các mẫu MacBook Pro (16 inch, 2019), MacBook Pro (13 inch, 2020 với 4 cổng Thunderbolt 3), iMac (2020) và Mac Pro (2019) sẽ không đủ điều kiện để cập nhật.

Apple nâng cấp Siri với AI để bắt kịp đối thủ

Apple cũng thông báo ngừng hỗ trợ cho Apple TV HD ra mắt năm 2015 và Apple TV 4K thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2017. Chỉ các mẫu Apple TV 4K thế hệ thứ hai và thứ ba mới nhận được bản cập nhật tvOS 27.

Riêng với người dùng iPhone, iOS 27 sẽ vẫn tương thích với tất cả các mẫu iPhone hiện chạy iOS 26, bao gồm cả iPhone 11, ra mắt cách nay hơn 6 năm (tháng 9.2019). Mặc dù vậy, các mẫu iPhone cũ hơn dòng iPhone 15 Pro sẽ không nhận được các tính năng mới của Apple Intelligence. Bên cạnh đó, chỉ iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air mới nhận được tính năng Siri AI nâng cao.

Một điều cần lưu ý là Apple thường sẽ tiếp tục phát hành các bản cập nhật bảo mật và vá lỗi cho các phiên bản hệ điều hành cũ trong ít nhất 1 năm sau khi phiên bản mới ra mắt. Các bản cập nhật phần mềm mới nhất hiện có sẵn trong bản beta dành cho nhà phát triển và dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi vào cuối năm nay.