Apple khai tử Mac Pro, biểu tượng 'cỗ máy phô mai' chính thức khép lại

Theo thông tin từ 9to5Mac, Apple xác nhận không có kế hoạch phát hành phiên bản tiếp theo của Mac Pro. Hiện tại, trang mua hàng của Apple đã chuyển hướng đến trang chủ Mac, nơi không còn hiển thị Mac Pro.

Mac Pro đã không còn được Apple sản xuất để nhường đất cho Mac Studio ẢNH: MACWORLD

Dòng Mac Pro đã trải qua một lịch sử phức tạp, đặc biệt là với thiết kế "thùng rác" gây tranh cãi ra mắt vào năm 2013. Mặc dù táo bạo và đẹp mắt, thiết kế này không đáp ứng được nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp do gặp vấn đề về quản lý nhiệt và thiếu khả năng mở rộng. Sau 6 năm không có bản cập nhật, Apple đã thừa nhận đây là một sai lầm.

Phiên bản thiết kế lại vào năm 2019 đã mang đến kiểu dáng tháp với 8 khe cắm PCI Express (PCIe), cho phép người dùng mở rộng khả năng của máy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang Apple Silicon đã đánh dấu sự kết thúc của Mac Pro. Dấu hiệu cho thấy sự thay đổi này đã xuất hiện khi Apple ra mắt Mac Studio, một máy tính để bàn mạnh mẽ hơn với giá thấp hơn cả Mac Pro, khiến việc duy trì dòng sản phẩm này trở nên không cần thiết.

Lựa chọn nào thay thế Mac Pro cho người dùng chuyên nghiệp?

Việc Apple ngừng sản xuất Mac Pro không phải là điều đáng lo ngại cho người dùng chuyên nghiệp bởi dòng sản phẩm Mac hiện tại đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với nhiều lựa chọn phù hợp với mọi ngân sách và nhu cầu. Người dùng có thể lựa chọn từ MacBook Neo thế hệ mới, MacBook Air, đến dòng MacBook Pro hiệu năng cao. Về máy tính để bàn, Apple cung cấp iMac 24 inch, Mac mini và Mac Studio.

Pro Display XDR cũng đã bị khai tử ẢNH: APPLE

Mac Studio hiện trở thành dòng máy tính để bàn chuyên nghiệp của Apple trong tương lai, với dự kiến sẽ được nâng cấp lên M4 Ultra hoặc thậm chí M5 Ultra. Đặc biệt, người dùng chuyên nghiệp giờ đây sẽ đơn giản hóa sự lựa chọn khi không còn Mac Pro làm phức tạp thêm thị trường.

Dĩ nhiên, nhiều người vẫn sẽ nhớ thiết kế độc đáo của Mac Pro, đặc biệt là kiểu dáng lưới bào phô mai. Một sản phẩm Apple khác cũng có thiết kế này là Pro Display XDR, nhưng cũng bị khai tử trước đó. Nhiều người hy vọng Apple sẽ giữ lại ngôn ngữ thiết kế lưới bào phô mai cho những sản phẩm tương lai vì nó đã tạo nên vẻ ngoài độc đáo và mang tính biểu tượng. Sự biến mất của thiết kế sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu thích sản phẩm của Apple.