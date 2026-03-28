Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Apple khai tử Mac Pro, biểu tượng 'cỗ máy phô mai' chính thức khép lại

Kiến Văn
28/03/2026 10:02 GMT+7

Apple chính thức ngừng sản xuất dòng máy tính Mac Pro khi sản phẩm đã bị xóa khỏi trang web của công ty.

Theo thông tin từ 9to5Mac, Apple xác nhận không có kế hoạch phát hành phiên bản tiếp theo của Mac Pro. Hiện tại, trang mua hàng của Apple đã chuyển hướng đến trang chủ Mac, nơi không còn hiển thị Mac Pro.

Apple khai tử Mac Pro, biểu tượng 'cỗ máy phô mai' chính thức khép lại - Ảnh 1.

Mac Pro đã không còn được Apple sản xuất để nhường đất cho Mac Studio

ẢNH: MACWORLD

Dòng Mac Pro đã trải qua một lịch sử phức tạp, đặc biệt là với thiết kế "thùng rác" gây tranh cãi ra mắt vào năm 2013. Mặc dù táo bạo và đẹp mắt, thiết kế này không đáp ứng được nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp do gặp vấn đề về quản lý nhiệt và thiếu khả năng mở rộng. Sau 6 năm không có bản cập nhật, Apple đã thừa nhận đây là một sai lầm.

Phiên bản thiết kế lại vào năm 2019 đã mang đến kiểu dáng tháp với 8 khe cắm PCI Express (PCIe), cho phép người dùng mở rộng khả năng của máy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang Apple Silicon đã đánh dấu sự kết thúc của Mac Pro. Dấu hiệu cho thấy sự thay đổi này đã xuất hiện khi Apple ra mắt Mac Studio, một máy tính để bàn mạnh mẽ hơn với giá thấp hơn cả Mac Pro, khiến việc duy trì dòng sản phẩm này trở nên không cần thiết.

Lựa chọn nào thay thế Mac Pro cho người dùng chuyên nghiệp?

Việc Apple ngừng sản xuất Mac Pro không phải là điều đáng lo ngại cho người dùng chuyên nghiệp bởi dòng sản phẩm Mac hiện tại đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với nhiều lựa chọn phù hợp với mọi ngân sách và nhu cầu. Người dùng có thể lựa chọn từ MacBook Neo thế hệ mới, MacBook Air, đến dòng MacBook Pro hiệu năng cao. Về máy tính để bàn, Apple cung cấp iMac 24 inch, Mac mini và Mac Studio.

Apple khai tử Mac Pro, biểu tượng 'cỗ máy phô mai' chính thức khép lại - Ảnh 2.

Pro Display XDR cũng đã bị khai tử

ẢNH: APPLE

Mac Studio hiện trở thành dòng máy tính để bàn chuyên nghiệp của Apple trong tương lai, với dự kiến sẽ được nâng cấp lên M4 Ultra hoặc thậm chí M5 Ultra. Đặc biệt, người dùng chuyên nghiệp giờ đây sẽ đơn giản hóa sự lựa chọn khi không còn Mac Pro làm phức tạp thêm thị trường.

Dĩ nhiên, nhiều người vẫn sẽ nhớ thiết kế độc đáo của Mac Pro, đặc biệt là kiểu dáng lưới bào phô mai. Một sản phẩm Apple khác cũng có thiết kế này là Pro Display XDR, nhưng cũng bị khai tử trước đó. Nhiều người hy vọng Apple sẽ giữ lại ngôn ngữ thiết kế lưới bào phô mai cho những sản phẩm tương lai vì nó đã tạo nên vẻ ngoài độc đáo và mang tính biểu tượng. Sự biến mất của thiết kế sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu thích sản phẩm của Apple.

Apple có thể phải khai tử huyền thoại Mac Pro

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận