Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Apple và OpenAI vừa chính thức rạn nứt bằng một trận chiến pháp lý. Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên lên Tòa án Quận phía Bắc California (Mỹ) với cáo buộc chiếm đoạt bất hợp pháp các thông tin bảo mật và bí mật thương mại. Gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino khẳng định OpenAI đã lên kế hoạch bài bản để thu thập dữ liệu độc quyền nhằm đẩy nhanh tham vọng sản xuất thiết bị phần cứng tiêu dùng.

Các bị đơn bị điểm mặt gọi tên gồm OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC, công ty io Products, cùng hai cựu nhân sự cao cấp của Apple là Tang Yew Tan và Chang Liu. Đáng chú ý, ông Tan từng giữ vị trí Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm cho iPhone và Apple Watch trước khi đầu quân cho OpenAI. Vụ kiện đánh dấu bước ngoặt khắc nghiệt kể từ sau khi Apple tích hợp ChatGPT vào hệ sinh thái của mình vào năm 2024, đẩy hai bên từ thế đối tác chiến lược thành đối thủ trực diện.

Apple chính thức kiện OpenAI vì đánh cắp bí mật thương mại ẢNH: REUTERS

Apple vạch trần chiêu trò đánh cắp bí mật của OpenAI

Trong đơn kiện, Apple vạch trần việc kỹ sư Chang Liu lợi dụng lỗi xác thực để truy cập mạng nội bộ và tải xuống hàng chục tệp tin phần cứng bảo mật. Nghiêm trọng hơn, cựu Phó chủ tịch Tang Yew Tan bị tố cáo đã chỉ đạo các ứng viên đang làm việc tại Apple mang theo "linh kiện thực tế" đến phỏng vấn tại OpenAI để khai thác thông tin. OpenAI còn bị cáo buộc sử dụng trái phép kỹ thuật hoàn thiện bề mặt kim loại bảo mật của Apple và lừa dối các nhà cung cấp.

Mục tiêu của các hành vi trên nhằm phục vụ cho chiến lược lấn sân sang mảng phần cứng của OpenAI, nhất là sau khi hãng chi 6,5 tỉ USD để thâu tóm io Products. Dù OpenAI hiện sử dụng hơn 400 cựu nhân viên Apple, phía 'nhà táo' kiên quyết khẳng định việc thuê nhân sự cũ không cấp cho OpenAI quyền sử dụng các bí mật công nghệ để tạo bước đà phát triển sản phẩm. Trước đó, Apple từng liên hệ cảnh báo OpenAI vào tháng 2 nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Theo các nhà phân tích, cuộc tranh chấp này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trong việc định hình thế hệ thiết bị điện toán tiếp theo. Việc OpenAI âm thầm phát triển các thiết bị tiêu dùng cạnh tranh với smartphone cho thấy hãng đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào iPhone để xây dựng mối quan hệ trực tiếp với người dùng. Vụ kiện không chỉ là hành động tự vệ của Apple mà còn gián tiếp hé lộ một cuộc đua phần cứng AI khốc liệt đang âm thầm diễn ra.