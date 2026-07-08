Apple sửa hai khuyết điểm lớn giúp iPhone Air 2 đáng mua hơn

Trước đây, phiên bản iPhone Air đời đầu dù sở hữu một thiết kế tuyệt đẹp nhưng lại vấp phải nhiều sự đánh đổi, đặc biệt là thời lượng pin thấp khiến người dùng e ngại. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Apple dường như đã tìm ra cách khắc phục triệt để khuyết điểm lớn này. Bản nâng cấp iPhone Air 2 sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến vượt trội, biến một sản phẩm đầy tranh cãi trở thành thiết bị đáng tiền bậc nhất.

Thế hệ tiếp theo của iPhone Air sẽ có thời lượng pin đột phá hơn ẢNH: APPLE INSIDER

Apple sắp cải tiến lớn trên siêu phẩm iPhone Air 2

Dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng, chuyên gia này tiết lộ iPhone Air 2 sẽ sở hữu viên pin dung lượng 3.500 mAh, tăng khoảng 11% so với mức 3.149 mAh của thế hệ tiền nhiệm. Sự nâng cấp đáng giá này cho phép thiết bị có thể đạt tới 30 giờ phát video ngoại tuyến, vượt qua con số 27 giờ của phiên bản đời đầu. Nếu mức dung lượng này giúp máy tiệm cận với độ bền bỉ của iPhone 17 tiêu chuẩn, đây chắc chắn sẽ là động lực cực lớn thúc đẩy doanh số bán hàng cho Apple.

Bên cạnh viên pin lớn hơn, thế hệ iPhone mới còn được hưởng lợi từ chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm tiết kiệm năng lượng hơn. Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, dòng chip tối ưu này hiệu quả đến mức có thể giúp các phiên bản như iPhone 18 Pro Max đạt thời lượng pin ngang ngửa các máy Android dung lượng 7.000 mAh. Nhờ đó, người dùng iPhone Air 2 hoàn toàn có thể trải nghiệm một ngày dài sử dụng với cường độ cao mà không còn phải phàn nàn như trước.

Về mặt thông số, thiết bị vẫn giữ nguyên màn hình OLED 6,55 inch hỗ trợ công nghệ ProMotion với tần số quét 120 Hz, cùng các tính năng Face ID và Dynamic Island quen thuộc. Tuy nhiên, bước lột xác tiếp theo nằm ở việc Apple đã loại bỏ camera đơn để nâng cấp lên hệ thống camera kép. Một ống kính góc siêu rộng hoàn toàn mới sẽ được đặt cạnh camera chính 48 MP, giải quyết bài toán thiếu thốn tính năng nhiếp ảnh mà nhiều người dùng từng tiếc nuối.