Chip A20 Pro của Apple sắp gây chấn động ngành công nghệ

Mỗi năm, Apple đều khiến cả thế giới tò mò về thế hệ chip mới. Tuy nhiên, năm 2026 đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi những thông tin rò rỉ về dòng chip A20 Pro cho thấy đây sẽ là bộ vi xử lý đặc biệt nhất trong lịch sử iPhone.

Khi giới hạn vật lý bị xô đổ với tiến trình 2 nm trên chip A20 Pro

Điểm nhấn lớn nhất chính là việc Apple sẽ chính thức áp dụng tiến trình sản xuất 2 nanometer (2 nm) của TSMC. Sau nhiều năm duy trì ở mức 3 nm, bước chuyển mình này cho phép Apple nhồi nhét nhiều bóng bán dẫn hơn vào một kích thước chip không đổi.

Kết quả là iPhone 18 Pro sẽ không chỉ mạnh mẽ hơn gấp bội mà còn hoạt động mát mẻ và tiết kiệm pin hơn đáng kể. Việc 'đặt gạch' trước toàn bộ năng lực sản xuất 2 nm của TSMC giúp Apple duy trì vị thế độc tôn, không chỉ trên iPhone mà còn cho cả iPad và Mac.

Chip A20 Pro sẽ là bước ngoặt lớn của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE MAC OBSERVER

WMCM: 'Phép màu' từ công nghệ đóng gói mới

Bên cạnh tiến trình 2 nm, A20 Pro còn sở hữu một nâng cấp mang tính bước ngoặt mang tên WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Thay vì đặt bộ nhớ (DRAM) và bộ vi xử lý ở các vị trí tách biệt, công nghệ đóng gói mới này tích hợp chúng trực tiếp ngay từ cấp độ tấm silicon.

Sự thay đổi này giúp rút ngắn khoảng cách vật lý giữa các thành phần, từ đó tối ưu hóa tốc độ truyền dẫn và giảm thiểu nhiệt lượng. Đây chính là 'chìa khóa' để iPhone 18 Pro xử lý mượt mà các tác vụ AI tạo sinh phức tạp và các tựa game AAA vốn đòi hỏi băng thông cực lớn.

Bên cạnh đó, các tin đồn cho thấy hệ điều hành iOS 27 sẽ là một phiên bản hoàn toàn tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Với sức mạnh từ A20 Pro, các tính năng AI sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị với tốc độ tức thời, thay vì phải phụ thuộc vào đám mây. iPhone 18 Pro không đơn thuần là một chiếc điện thoại, nó đang dần trở thành một cỗ máy tính AI thực thụ nằm gọn trong lòng bàn tay.