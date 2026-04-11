Rò rỉ 2 thay đổi lớn về thiết kế trên iPhone 18 Pro

Phong Đỗ
Phong Đỗ
11/04/2026 06:15 GMT+7

iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế tinh tế, nhỏ gọn hơn và những màu sắc chưa từng có?

Dù iPhone 18 Pro vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng những rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang đứng trước một quyết định khó khăn về mặt thay đổi thiết kế cho sản phẩm sắp ra mắt.

Theo đó, sau một tuần có nhiều tin đồn về iPhone gập, sự chú ý của giới công nghệ đã quay trở lại với dòng flagship truyền thống. Theo Digital Chat Station, một chuyên gia rò rỉ uy tín trên Weibo, thiết kế của iPhone 18 Pro hiện vẫn chưa được Apple chốt phương án cuối cùng do những tính toán về chi phí và dây chuyền sản xuất.

iPhone 18 Pro sắp lột xác về thiết kế?

Kịch bản 'thử nghiệm A/B' cho màn hình iPhone 18 Pro

Thay đổi được mong đợi nhất trên iPhone 18 Pro chính là việc thu nhỏ kích thước Dynamic Island khoảng 35%. Để làm được điều này, Apple cần đưa một số thành phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Tuy nhiên, các nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang thực hiện kịch bản thử nghiệm A/B đầy thận trọng:

  • Lựa chọn A: Tái sử dụng hoàn toàn khuôn màn hình của iPhone 17 Pro để tối ưu hóa chi phí và tận dụng dây chuyền sẵn có.
  • Lựa chọn B: Đột phá với 'Mini Dynamic Island', sử dụng linh kiện Face ID thế hệ mới ẩn dưới tấm nền, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn.

Nếu lựa chọn A được chọn, người dùng có thể sẽ phải thất vọng khi diện mạo mặt trước của iPhone 18 Pro không có sự khác biệt rõ rệt so với mẫu máy tiền nhiệm.

Hướng tới sự liền mạch tuyệt đối cho mặt lưng

Không chỉ có màn hình, mặt sau của iPhone 18 Pro cũng sẽ nhận được những tinh chỉnh đáng giá. Dù cụm camera hình chữ nhật đặc trưng vẫn được giữ nguyên, nhưng Apple được cho là sẽ thay đổi chất liệu thân máy để tạo ra sự đồng nhất giữa phần khung nhôm và mặt kính.

Thay vì thiết kế hai tông màu đôi khi gây cảm giác tách biệt như trên iPhone 17 Pro, thế hệ mới hướng tới một vẻ ngoài 'nguyên khối' và liền mạch hơn. Các tùy chọn màu sắc mới cũng sẽ là vũ khí quan trọng để Apple thu hút người dùng nâng cấp trong một năm mà thiết kế tổng thể không có quá nhiều đột phá.

Với việc iPhone 17 Pro đã mang đến một cuộc cách mạng về ngoại hình trước đó, iPhone 18 Pro được dự đoán sẽ là một bản cập nhật mang tính hoàn thiện. Đây là chiến lược quen thuộc của 'táo khuyết' nhằm tinh chỉnh những gì tốt nhất và chuẩn bị cho những bước nhảy vọt lớn hơn trong tương lai.

Người dùng Android chê iPhone ở những điểm nào?

Khi tìm mua smartphone mới vào năm 2026, nhiều người sẽ đối mặt với sự lựa chọn giữa iPhone và Android.

