OpenAI bất ngờ 'khai tử' dự án trình duyệt đình đám

Dự án trình duyệt ChatGPT Atlas của OpenAI chính thức chuẩn bị khép lại hành trình khi công ty công bố kế hoạch ngừng hoạt động vào ngày 9.8 tới. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi OpenAI giới thiệu một ứng dụng ChatGPT trên máy tính mạnh mẽ hơn, sở hữu năng lực duyệt web độc lập. Đây là một bước đi đầy bất ngờ bởi trước đó đã có nhiều báo cáo cho thấy công ty từng có tham vọng lớn nhằm biến Atlas trở thành một 'siêu ứng dụng'.

OpenAI 'khai tử' trình duyệt ChatGPT Atlas sau một năm ẢNH: OPENAI

Đoạn kết được báo trước của trình duyệt ChatGPT Atlas

Hành động 'khai tử' này đồng nghĩa với việc phiên bản dành cho hệ điều hành Windows của ChatGPT Atlas đã chính thức bị hủy bỏ. OpenAI thừa nhận những khả năng mới trên ứng dụng máy tính hiện tại được xây dựng dựa trên những gì họ học hỏi được từ Atlas. Việc đúc kết kinh nghiệm từ những công cụ dạng đại lý giúp công việc trên trình duyệt trở nên hữu ích hơn, khiến sự hiện diện độc lập của Atlas không còn cần thiết đối với OpenAI.

Được ra mắt vào tháng 10 dành cho hệ điều hành macOS, ChatGPT Atlas từng gây chú ý nhờ khả năng tích hợp chặt chẽ với chatbot nổi tiếng. Tuy nhiên, do xây dựng trên nền tảng Chromium của Google nên trình duyệt này không tạo được sự đột phá, thậm chí trang PCMag còn đánh giá nó lướt web tiêu chuẩn kém hơn hầu hết trình duyệt khác. Chế độ Agent chiếm quyền điều khiển để hoàn thành tác vụ của Atlas cũng gây thất vọng khi xử lý chậm hơn con người.

Hiện tại, OpenAI đang tập trung quảng cáo cho trình duyệt tích hợp mới nằm bên trong ứng dụng ChatGPT trên máy tính (hỗ trợ cả Mac và Windows). Công cụ này kết hợp trình lập trình Codex và tính năng 'ChatGPT Work', cho phép người dùng nghiên cứu thị trường, trích xuất dữ liệu, so sánh các nguồn trực tiếp. Ứng dụng mới còn có khả năng mở và tinh chỉnh các tệp từ Google Workspace hay Microsoft 365 ngay trong giao diện để duy trì tiến độ công việc.

Sự sụp đổ nhanh chóng của trình duyệt ChatGPT Atlas đã nối dài danh sách các dự án yểu mệnh của OpenAI trong năm 2026. Trước đó không lâu, công ty cũng phải đóng cửa ứng dụng tạo video Sora khi dự án này chưa đầy một năm tuổi. Chuỗi sự kiện này cho thấy chiến lược thay đổi liên tục của gã khổng lồ AI, sẵn sàng khai tử các công cụ độc lập kém hiệu quả để dồn sức xây dựng một hệ sinh thái tích hợp mạnh mẽ hơn.