GPT-5.6 chính thức phát hành, ChatGPT chấm dứt cảnh 'chỉ tay từng bước'

OpenAI vừa chính thức công bố sản phẩm AI (trí tuệ nhân tạo) mới nhất của mình, GPT-5.6, với ba mô hình mới cho ChatGPT, Codex và API. Trong đó, mô hình nổi bật nhất là GPT-5.6 Sol, được hỗ trợ bởi hai mô hình phụ là Terra và Luna, hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ với chi phí thấp hơn.

ChatGPT sẽ sớm được vận hành trên GPT-5.6 ẢNH: REUTERS

Bản cập nhật này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu sự cần thiết phải đặt nhiều câu hỏi bổ sung khi sử dụng ChatGPT. Thay vì phải hỏi từng bước một, GPT-5.6 được thiết kế để xử lý các tác vụ phức tạp hơn với ít sự hỗ trợ thủ công hơn. Ví dụ, khi lên kế hoạch cho một chuyến đi cuối tuần, người dùng có thể yêu cầu GPT-5.6 tự động xử lý toàn bộ quy trình từ việc chọn địa điểm, chỗ ở cho đến các hoạt động, thay vì phải hỏi từng câu hỏi riêng lẻ.

Mô hình GPT-5.6 Sol được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc nặng, mang lại hiệu suất tốt hơn trong khi tiêu tốn ít tài nguyên hơn so với các phiên bản trước. Điều đó có nghĩa nó có khả năng hoàn thành nhiều công việc hơn mà không làm tăng chi phí tính toán, một tin vui cho các nhà phát triển và doanh nghiệp.

Một trong những tính năng mới đáng chú ý của GPT-5.6 là chế độ Ultra, cho phép chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp cho nhiều tác nhân AI hoạt động song song nhằm giải quyết các vấn đề nhanh hơn và cải thiện kết quả cuối cùng. Trong khi đó, chế độ Max cho phép GPT-5.6 có thêm thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra câu trả lời, đặc biệt là với các câu hỏi khó.

Các lựa chọn giá rẻ hơn của GPT-5.6 cũng đáng gờm

Đối với những người dùng không cần quá nhiều sức mạnh xử lý, OpenAI cũng giới thiệu hai mô hình giá rẻ hơn là GPT-5.6 Terra và GPT-5.6 Luna. Các mô hình này được thiết kế để xử lý tốt các tác vụ AI thông thường với chi phí vận hành thấp hơn.

So sánh các mô hình GPT-5.6 với các đối thủ ẢNH: OPENAI

Công ty cho biết cả hai đều vượt trội hơn các mô hình cạnh tranh trong cùng hạng mục với chi phí vận hành thấp hơn đáng kể, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng hỗ trợ AI.

OpenAI đã thực hiện các thử nghiệm an toàn toàn diện nhất từ trước đến nay cho GPT-5.6 nhằm đảm bảo mô hình có khả năng chống lại việc lạm dụng mà không cản trở việc sử dụng hợp pháp. Bộ công cụ GPT-5.6 sẽ được triển khai trên ChatGPT, Codex và API của OpenAI. Công ty dự kiến mở rộng phạm vi phủ sóng toàn cầu của GPT-5.6 trong 24 giờ tới, kể từ thời điểm công bố.

Với những cải tiến này, người dùng ChatGPT có thể kỳ vọng GPT-5.6 giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Nếu những tuyên bố của OpenAI được chứng minh là đúng, đây có thể là bản nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay.