Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

OpenAI hé lộ GPT-5.6 khiến cộng đồng AI 'đứng ngồi không yên'

Kiến Văn
Kiến Văn
OpenAI đã công bố chi tiết 3 mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới trong thế hệ GPT-5.6, gồm Sol, Terra và Luna, mà công ty dự kiến ra mắt trong vài tuần tới.

Theo Android Authority, GPT-5.6 có thể là bản nâng cấp tiếp theo của ChatGPT với nhiều cải tiến về tốc độ, độ chính xác và khả năng thực hiện tác vụ phức tạp. Tuy nhiên, điều người dùng quan tâm nhất đối với bản cập nhật này chính là sự can thiệp của chính phủ Mỹ đối với GPT-5.6 sẽ ra sao sau những gì họ đã làm với các mô hình Fable 5 và Mythos 5 của Anthropic mới đây.

OpenAI hé lộ GPT-5.6 khiến cộng đồng AI 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1.

GPT-5.6 đang nhận được sự quan tâm của người dùng

ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ OpenAI, Sol chính là mô hình GPT-5.6 chủ lực của OpenAI và được xem là "vũ khí hạng nặng", được tối ưu hóa cho các lĩnh vực như an ninh mạng, khoa học sinh học và lập trình. So với phiên bản GPT-5.5, Sol mang lại hiệu suất vượt trội và cải thiện hiệu quả, giúp giảm tiêu thụ token. Người dùng có thể khai thác tối đa hiệu năng của Sol thông qua các chế độ "max" và "ultra", cho phép suy luận sâu hơn và sử dụng nhiều tác nhân cùng lúc.

Những mô hình 'hạ cấp' của GPT-5.6

Mô hình Terra được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất và tốc độ, hoạt động tương tự như GPT-5.5 nhưng với chi phí thấp hơn một nửa. Cuối cùng, Luna tập trung vào hiệu quả, cung cấp khả năng mạnh mẽ với giá thành thấp hơn 50% so với Terra.

Về vấn đề an ninh quốc gia, OpenAI khẳng định cả ba mô hình AI mới đều được trang bị nhiều lớp bảo vệ để ngăn chặn việc bị lợi dụng cho mục đích xấu. Đặc biệt, Sol được tinh chỉnh để phát hiện lỗ hổng phần mềm và phát triển bản vá lỗi, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực khai thác. Tuy nhiên, OpenAI cũng thừa nhận trong giai đoạn xem trước này, các biện pháp bảo vệ có thể quá thận trọng, dẫn đến khó khăn cho người dùng trong việc thực hiện các tác vụ hợp pháp.

OpenAI hiện cung cấp bản xem trước GPT-5.6 cho các đối tác và tổ chức đáng tin cậy, cùng kế hoạch phát hành rộng rãi hơn trên ChatGPT và Codex trong thời gian tới.

Tin liên quan

OpenAI và Anthropic đối mặt bài toán lỗ nặng khi người dùng khai thác AI tối đa

OpenAI và Anthropic đối mặt bài toán lỗ nặng khi người dùng khai thác AI tối đa

Các công ty AI hàng đầu như OpenAI và Anthropic đang đối mặt một nghịch lý đáng chú ý: càng nhiều người dùng, khả năng sinh lời càng bị thu hẹp.

Khám phá thêm chủ đề

GPT-5.6 ChatGPT OPENAI chatbot AI Fable 5

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận