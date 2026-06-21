Người dùng ChatGPT bất ngờ nhận trải nghiệm 'khác lạ'

Các chuyên gia trên X đã chia sẻ ảnh chụp màn hình và thời gian phản hồi của ChatGPT, cho thấy một số người dùng có thể đang trải nghiệm phiên bản GPT-5.6 thay cho GPT-5.5 Pro.

Một số người dùng đang nhận được trải nghiệm GPT-5.6? ẢNH: TẠO BỞI AI

Vào giữa tuần qua, nhà phát triển Anshu Chimala đã đăng video so sánh hai phiên bản, cho biết mình là một trong những người đầu tiên truy cập vào GPT-5.6 Pro. Lập trình viên Dobroslav Radosavljevič cũng cho biết trải nghiệm của anh với Codex, một công cụ lập trình của OpenAI, rất khác biệt so với mô hình GPT-5.5. Tuy nhiên, ý kiến của người dùng chia thành hai phe: một bên tin tưởng vào sự cải tiến, trong khi bên còn lại cho rằng đó chỉ là hiệu ứng giả.

Một trong những điểm đáng chú ý là thời gian phản hồi. Người dùng Conor Dart trên X cho biết đã thử tạo một trò chơi trình duyệt 3D bằng dòng lệnh duy nhất, với thời gian tạo ra kéo dài 60 phút 15 giây. Chuyên gia AI (trí tuệ nhân tạo) Chetas Lua cũng ghi nhận hiện tượng tương tự khi thử nghiệm mô phỏng robot, cho rằng GPT-5.6 Pro vượt trội hơn so với các mô hình khác trong thử nghiệm 3D.

GPT-5.6 đang hoàn thiện dần, đến với ChatGPT vào ngày 25.6?

Tuy nhiên, không phải tất cả các so sánh đều có lợi cho GPT-5.6. Chris, một chuyên gia đánh giá hiệu suất AI, cho biết mô hình này mất 87 phút để giải quyết một bài toán chế tạo tàu vũ trụ, trong khi GPT-5.5 Extra High chỉ mất 34 phút 42 giây. Ông dự đoán rằng GPT-5.6 sẽ là một cải tiến nhưng không vượt trội hơn Fable 5 của Anthropic.

Một số nguồn tin cho biết khả năng suy luận của GPT-5.6 mạnh mẽ hơn, nhưng giao diện người dùng chưa hoàn thiện. Theo các nguồn tin, mô hình này đang chạy thử nghiệm bí mật và dự kiến sẽ ra mắt công khai vào ngày 25.6 tới.

OpenAI chưa xác nhận thông tin nói trên, nhưng theo báo cáo từ The Information, nhà khoa học trưởng Jakub Pachocki cho biết mô hình mới sẽ là một cải tiến đáng kể so với GPT-5.5. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, OpenAI có lý do để nhanh chóng phát triển và ra mắt mô hình mới, đặc biệt khi các đối thủ như GLM-5.2 đang có những bước tiến mạnh mẽ.