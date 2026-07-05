Hỏi ChatGPT, xem tarot để chọn nghề: Nỗi lo đáng ngại của nhiều bạn trẻ

Tại chương trình "Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn" năm 2026, do Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) vào ngày 5.7, các bạn trẻ đã mang đến những câu chuyện rất đời thường về hành trình chọn nghề của mình.

Chương trình thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia ẢNH: AN VY

Trong chương trình, Đặng Phạm Cẩm Tú (23 tuổi), ngụ đường Nguyễn Kim Cương, xã Phú Hoà Đông (TP.HCM), cho biết cô từng thử nhiều cách để hiểu bản thân. Không chỉ làm các bài kiểm tra tính cách trên mạng, Tú còn hỏi ChatGPT, tham khảo thần số học, thậm chí tarot để tìm xem bản thân phù hợp với nghề gì. "Dùng nhiều công cụ để hiểu bản thân cũng như tìm nghề, nhưng mình thấy vẫn còn chung chung", cô nói.

Câu chuyện của cô gái khiến nhiều bạn trẻ trong hội trường bật cười, nhưng đó không phải chuyện cá biệt.

Nguyễn Hoài An, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM), cho biết bạn cũng từng làm các bài trắc nghiệm tính cách trên web để tìm ngành học phù hợp. Tuy nhiên, An cho rằng kết quả chỉ đúng khoảng 80%, vẫn chưa đủ để bạn hoàn toàn yên tâm.

Trong khi đó, Huỳnh Trung Kiên (18 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thị Nhu, xã Phú Hòa Đông (TP.HCM), cho biết ChatGPT từng gợi ý bạn theo ngành IT. Nhưng khi nghe nhiều thông tin về sự cạnh tranh và tình trạng khó tìm việc trong lĩnh vực này, Kiên lại càng hoang mang.

Theo chị Trần Đỗ Xuân Thương, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phú Hòa Đông (TP.HCM), những câu chuyện ấy cho thấy thanh niên nông thôn hôm nay không thờ ơ với tương lai. Các bạn biết chủ động tìm kiếm thông tin, biết sử dụng công nghệ, nhưng vẫn thiếu người đồng hành, kênh tư vấn đáng tin cậy và kỹ năng kiểm chứng những gì mình đọc được trên mạng.

Chị Thương nói địa phương đang trong quá trình chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ. Trong bối cảnh kinh tế số và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề, có kỹ năng số ngày càng cấp thiết. Vì vậy, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, hỗ trợ việc làm cho thanh niên nông thôn không chỉ là mong muốn của mỗi gia đình, mà còn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn - Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại chương trình, các bạn trẻ được nghe tư vấn về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu nhân lực, cơ hội học nghề và những kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Các bạn cũng được hướng dẫn tiếp cận nền tảng app "Siêu thị việc làm", qua đó có thêm kênh tìm kiếm cơ hội việc làm trên không gian số.

Chọn nghề bằng AI, thần số học: Nên hay không?

Trong buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Phó chủ tịch Hội đồng đào tạo và Huấn luyện nhân lực toàn diện, Viện Khoa học quản trị nhân lực và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TP.HCM), cho rằng nhiều bạn trẻ hiện vẫn chưa xác định rõ mình thích gì, muốn gì, phù hợp với ngành nghề nào.

Bà Nguyên chia sẻ một số bạn tìm đến AI, thần số học, tarot hoặc các bài kiểm tra trên mạng như một cách tham khảo. Tuy nhiên, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào các công cụ này, người trẻ có thể đưa ra lựa chọn sai.

Diễn giả cảnh báo việc lạm dụng AI hay các phương pháp mang tính tham khảo để định hướng nghề nghiệp là rất nguy hiểm nếu thiếu năng lực kiểm chứng. AI có thể đưa ra thông tin không chính xác. Còn các bài trắc nghiệm chỉ phản ánh một phần tính cách, sở thích tại thời điểm nhất định.

Theo bà Nguyên, điều quan trọng là người trẻ cần hiểu rõ năng lực thật của bản thân, biết thị trường lao động đang cần gì và chủ động rèn kỹ năng. Trong tương lai, tiêu chí tuyển dụng sẽ ngày càng dịch chuyển từ bằng cấp sang năng lực thực tế ẢNH: AN VY

"Bằng cấp vẫn là cánh cửa cần thiết, nhưng kỹ năng, thái độ và khả năng tạo ra giá trị mới là yếu tố quyết định thu nhập", bà Nguyên nói.

Bà Nguyên chia sẻ thanh niên cần chuyển từ tư duy "đi xin việc" sang xây dựng năng lực để "được săn đón". Muốn vậy, bà cho rằng mỗi người cần biết mình mạnh ở đâu, còn thiếu điều gì, cần học thêm kỹ năng nào và có thể đóng góp gì cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc cộng đồng.

"Từ một câu hỏi với ChatGPT hay một lá bài tarot, hành trình chọn nghề của người trẻ có thể bắt đầu bằng sự tò mò. Nhưng để đi xa hơn, tôi cho rằng thanh niên nông thôn cần thêm thông tin chính thống, sự đồng hành và tinh thần chủ động học tập, thích ứng trong thời đại số", bà Nguyên nói.