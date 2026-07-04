Nhiều việc làm hấp dẫn, có nơi trả đến 40 triệu đồng/tháng

Ngày 3.7, đông đảo bạn trẻ đến tham gia ngày hội việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM phối hợp Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn tổ chức. Tại đây, các doanh nghiệp từ bán lẻ, dịch vụ, bất động sản, công nghệ, nhà hàng… mang đến nhiều vị trí tuyển dụng với chính sách đãi ngộ cạnh tranh.

Một trong những gian hàng nhận được nhiều sự quan tâm là Công ty Takahiro khi áp dụng chính sách tuyển dụng khá khác biệt. Anh Trần Minh Thừa, chuyên viên tuyển dụng, cho biết doanh nghiệp hiện bỏ hoàn toàn thời gian thử việc, nhân viên mới được nhận ngay 100% lương cơ bản từ ngày đầu tiên đi làm.

Ngày hội việc làm thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia ẢNH: AN VY

Theo anh Thừa, đây là chính sách mới nhằm thu hút người lao động trong bối cảnh thị trường tuyển dụng cạnh tranh. Công ty tuyển nhiều vị trí bếp, phục vụ, tạp vụ và không yêu cầu kinh nghiệm, giới tính hay độ tuổi. Thu nhập nhân viên chính thức dao động từ 8 - 12 triệu đồng/tháng. Còn nhân viên bán thời gian nhận 30.000 - 40.000 đồng/giờ đồng hồ.

Công ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings - chi nhánh TP.HCM cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm cho cả sinh viên lẫn lao động có kinh nghiệm. Anh Nguyễn Minh Trí, chuyên viên tuyển dụng, cho biết doanh nghiệp đang tuyển dụng đồng thời khối nhà hàng và khối văn phòng. Đặc biệt là vị trí trợ lý giám đốc (tiếng Trung) có mức lương lên tới 15 - 25 triệu đồng/tháng. Vị trí này ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Trung cả 4 kỹ năng và có khả năng giao tiếp tốt.

Các quầy tuyển dụng thu hút đông đảo sinh viên ẢNH: AN VY

Chị Hoàng Bích Ngọc, đến từ bộ phận tuyển dụng Watsons Việt Nam, cho biết hệ thống đang mở rộng nên cần tuyển nhiều vị trí như cửa hàng trưởng, quản lý cửa hàng, giám sát ca, giám sát bán hàng và nhân viên bán hàng.

Thu nhập của nhân viên bán hàng tại Watsons dao động 6 - 9 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí quản lý hoặc văn phòng sẽ được trao đổi theo kinh nghiệm và năng lực. Theo chị Ngọc, ứng viên cần có kiến thức về mỹ phẩm, kỹ năng bán hàng và đặc biệt là sự tự tin trong giao tiếp với khách hàng.

Chị Ngọc trao đổi với một ứng viên tiềm năng ẢNH: AN VY

Tại gian hàng McDonald's Việt Nam, nhiều sinh viên quan tâm tới các vị trí bán thời gian có thời gian làm việc linh hoạt. Chị Trần Khánh Tiên, chuyên viên Phòng Thu hút nhân tài McDonald's Việt Nam, cho biết doanh nghiệp tuyển nhân viên phục vụ không yêu cầu kinh nghiệm, còn quản lý ca cần có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm.

Chị Tiên cho biết nhân viên bán thời gian được trả từ 27.000 đồng/giờ đồng hồ, riêng ca đêm có thể đạt 41.000 - 49.000 đồng/giờ đồng hồ. Nhân viên chính thức có tổng thu nhập khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, làm việc 5 - 6 ngày mỗi tuần. Sau khi hoàn thành thử việc, nhân viên full-time còn nhận thưởng nhận việc 3 triệu đồng, cùng phụ cấp phần ăn, voucher mua sản phẩm và đầy đủ chế độ bảo hiểm.

Đến từ FPT Retail, chị Vũ Kỳ Duyên, chuyên viên đối tác chiến lược nhân sự, cho biết doanh nghiệp đang tuyển dụng trên phạm vi toàn quốc cho hệ thống FPT Shop cùng nhiều vị trí văn phòng. Mức thu nhập khối cửa hàng hiện dao động 8 - 12 triệu đồng/tháng, phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người có kinh nghiệm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sài Gòn King Land mang đến nhiều vị trí dành cho bạn trẻ như nhân viên kinh doanh, biên tập và sáng tạo nội dung. Chị Lê Thị Thanh Tuyền, trưởng bộ phận truyền thông, mách nhỏ nhân viên truyền thông có mức lương hấp dẫn, còn nhân viên kinh doanh hưởng thu nhập theo hoa hồng với nhiều cơ hội tăng thu nhập nếu đạt doanh số.

Không chỉ việc làm trong nước, nhiều lao động trẻ còn tìm hiểu cơ hội làm việc ở nước ngoài. Anh Nguyễn Ngọc Nhặn, Phó giám đốc tuyển dụng Trung tâm phát triển nhân lực HITECO, cho biết đơn vị đang tuyển lao động sang Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Malaysia, Singapore, Đức, Hàn Quốc... với mức lương thực lãnh khoảng 28 - 40 triệu đồng/tháng, tùy thị trường và ngành nghề.

Theo anh Nhặn, chương trình tuyển dụng rất đa dạng, gồm thực tập sinh, kỹ sư, lao động kỹ năng đặc định, lao động có tay nghề, chuyên viên và chương trình vừa học vừa làm. Các ngành nghề đang tuyển gồm cơ khí, xây dựng, điện tử, chế biến thủy sản, in ấn, may mặc, nông nghiệp, đóng gói, điều dưỡng, hộ lý, giúp việc gia đình, thuyền viên… Người lao động từ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp từ lớp 9, đủ sức khỏe, không có tiền án tiền sự… đều có thể đăng ký tham gia.

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại ngày hội thu hút đông đảo bạn trẻ tìm hiểu, ứng tuyển ẢNH: AN VY

Bên cạnh đó, Starbucks Việt Nam hiện tuyển nhiều vị trí barista (pha chế) và trưởng ca tại TP.HCM. Anh Nguyễn Thanh Phúc, Phòng Phát triển nhân tài, cho biết doanh nghiệp tập trung xây dựng môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng đào tạo con người, văn hóa doanh nghiệp và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Theo anh Phúc, mức thu nhập của nhân viên Starbucks rất cạnh tranh trên thị trường, đi kèm hệ thống đào tạo bài bản và môi trường làm việc đề cao sự gắn kết, học hỏi và phát triển lâu dài.