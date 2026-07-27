Có nên chi thêm tiền mua loa ngoài cho TV?

Các mẫu TV hiện đại thường gặp phải những hạn chế về không gian, đặc biệt là những thiết bị nhẹ có thể treo tường. Một chiếc loa soundbar 2.0 đến từ thương hiệu uy tín có thể cho âm thanh vượt trội hơn hẳn so với những sản phẩm giá rẻ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần thiết phải đầu tư vào loa ngoài. TV thường được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của người dùng và công nghệ âm thanh tích hợp hiện nay đã cải thiện đáng kể so với trước đây.

Loa ngoài vẫn đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng âm thanh từ TV ẢNH: TCL

Yếu tố quyết định đầu tư loa ngoài cho TV

Khi đưa ra quyết định giữa việc sử dụng âm thanh tích hợp trên TV hay đầu tư vào loa ngoài, ngân sách là yếu tố quan trọng. Nếu đang trang bị cho một phòng tập thể dục tại nhà, việc đầu tư vào thiết bị tập luyện sẽ hợp lý hơn là mua loa soundbar cho một TV chỉ dùng để xem video YouTube.

Thực tế, những chiếc TV đắt tiền thường đi kèm với loa tích hợp chất lượng cao. Ví dụ, một số thương hiệu như Sony với dòng TV Bravia đã phát triển công nghệ Acoustic Surface Audio giúp đồng bộ âm thanh với hình ảnh trên màn hình.

Nếu ngân sách linh hoạt, người dùng cần xác định mức độ trải nghiệm âm thanh mà mình mong muốn. Nếu muốn tạo ra một rạp chiếu phim tại gia, hệ thống âm thanh ngoài gần như là điều cần thiết. Loa tích hợp khó có thể tạo ra âm trầm mạnh mẽ, bởi chi tiết rất quan trọng để "cảm nhận" bộ phim.

Ngược lại, nếu chỉ sử dụng TV cho các chương trình giải trí thông thường, loa tích hợp trong các mẫu TV hiện nay thường đủ mạnh để cung cấp âm thanh rõ ràng. Một TV có công suất từ 20 - 40W có thể đáp ứng nhu cầu nghe nhạc hay xem tin tức mà không gặp vấn đề gì.

Kích thước phòng cũng là một yếu tố cần xem xét. Trong không gian nhỏ, âm thanh từ loa tích hợp có thể được khuếch đại tốt hơn nhờ vào sự phản xạ từ các bề mặt. Ngược lại, trong một phòng khách lớn, âm thanh có thể khó lan tỏa hơn và người dùng có thể không muốn sử dụng loa tích hợp để phát nhạc trong một bữa tiệc.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên cân nhắc đến ảnh hưởng của âm thanh đối với hàng xóm. Các bề mặt như rèm cửa và thảm có thể hấp thụ âm thanh, trong khi sàn gỗ có thể tạo ra tiếng vọng. Với những trường hợp này, việc sử dụng tai nghe có độ trễ thấp có thể là một giải pháp hợp lý.

Sự khác biệt của loa ngoài

Một lợi thế của loa ngoài là khả năng điều chỉnh âm thanh thông qua phần mềm. Mặc dù TV hiện nay đã tích hợp một số tùy chọn như tăng cường hội thoại, nhưng loa ngoài thường có công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến hơn. Các tính năng như bộ cân bằng âm thanh (EQ) và hiệu chỉnh âm thanh phòng tự động có thể giúp cải thiện trải nghiệm nghe.

Hơn nữa, loa tích hợp vẫn bị hạn chế bởi kích thước và lợi nhuận, khiến các nhà sản xuất thường cắt giảm thông số kỹ thuật âm thanh. Mặc dù TV cao cấp đang bắt đầu có công suất lớn hơn, từ 60W đến 100W, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng thông thường, nhưng sự thật là nhiều người vẫn chấp nhận đầu tư thêm loa ngoài riêng nếu quan tâm đến chất lượng.

Dĩ nhiên, khi công nghệ TV đang phát triển nhanh chóng, các nhà sản xuất có thể tìm ra cách tạo ra âm thanh mạnh mẽ mà không cần làm tăng kích thước TV. Mặc dù chất lượng hình ảnh vẫn là ưu tiên hàng đầu, sự tiến bộ trong công nghệ âm thanh có thể mang lại những trải nghiệm mới cho người dùng.