Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng: Truyền hình 2026 cần chắt lọc để giữ cảm xúc thật

Trong bối cảnh đó, đạo diễn truyền hình đứng trước một "áp lực kép": vừa đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh, dễ tiếp cận của khán giả hiện đại, vừa phải giữ được chiều sâu nội dung và trách nhiệm xã hội.

Theo giới chuyên môn, đạo diễn ngày nay không còn là người "làm xong chương trình rồi thôi", mà trở thành người kể chuyện đa kênh. Họ phải tính toán từ góc máy, nhịp dựng, bố cục sân khấu cho tới khả năng lan tỏa của từng khoảnh khắc trên môi trường số. Nội dung không chỉ để xem trên màn hình lớn, mà còn phải "sống được" trên điện thoại và trong các cuộc thảo luận của cộng đồng mạng.

Nguyễn Anh Dũng trong một buổi dàn dựng chương trình ẢNH: NVCC

Trong dòng chảy đó, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng, người có hơn 15 năm gắn bó với truyền hình, cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở việc giữ cho mỗi chương trình không bị hòa lẫn trong "biển nội dung" ngày càng dày đặc.



Xu hướng truyền hình 2026: kể chuyện chân thành và có chiều sâu

Nhận định về xu hướng truyền hình năm 2026, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng cho rằng đây sẽ là thời điểm truyền hình bước vào giai đoạn "chắt lọc" mạnh mẽ hơn sau thời gian dài tăng trưởng nóng. "Khán giả đã có quá nhiều lựa chọn, vì vậy họ không còn xem truyền hình một cách thụ động. Họ chọn lọc kỹ hơn và chỉ ở lại với những chương trình thực sự chạm được cảm xúc hoặc mang lại giá trị", anh chia sẻ.

Theo đạo diễn Nguyễn Anh Dũng, xu hướng lớn của truyền hình 2026 không nằm ở việc liên tục làm mới hình thức hay chạy theo trào lưu, mà ở cách kể câu chuyện một cách chân thành và có chiều sâu. "Những chương trình đặt con người ở trung tâm, tôn trọng trải nghiệm thật và cảm xúc thật sẽ có sức sống lâu dài hơn các format mang tính ngắn hạn", anh nhấn mạnh.

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng cho rằng truyền hình cần chắt lọc để giữ cảm xúc thật ẢNH: NVCC

Anh tin rằng truyền hình trong giai đoạn tới có thể sẽ ít ồn ào hơn về hình thức, nhưng sâu sắc và bền bỉ hơn về nội dung. Với anh, đây là tín hiệu tích cực cho đời sống văn hóa, bởi truyền hình không chỉ phản ánh thị hiếu, mà còn góp phần định hình thói quen thưởng thức và cảm nhận của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.



AI là trợ lý, không phải đạo diễn

Bên cạnh xu hướng nội dung, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất truyền hình cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng nhìn nhận AI là một công cụ quan trọng và sẽ tham gia ngày càng sâu vào quá trình làm chương trình. "AI có thể hỗ trợ rất tốt về mặt kỹ thuật, từ phân tích dữ liệu khán giả, tối ưu hóa quy trình sản xuất cho tới gợi ý kịch bản hay cá nhân hóa nội dung", anh nói.

Tuy nhiên, anh cho rằng AI không thể thay thế vai trò cốt lõi của người làm truyền hình. "Tôi không tin rằng AI có thể tạo ra hoàn toàn cảm xúc, trực giác hay sự thấu cảm với con người. Một ánh mắt của nghệ sĩ, một khoảnh khắc rung động trên sân khấu hay một câu chuyện đời sống chạm đến khán giả - những điều đó không thể được sinh ra chỉ bằng thuật toán", đạo diễn Nguyễn Anh Dũng bày tỏ.

May mắn của nghề đạo diễn chính là được tiếp xúc với những dự án rất khác nhau, nhiều format chương trình đa dạng ẢNH: NVCC

Vì vậy, quan niệm của anh là AI nên được đặt đúng vị trí: là trợ lý hỗ trợ, chứ không phải người dẫn dắt tư duy sáng tạo. Khi công nghệ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, người làm nghề sẽ có thêm không gian để tập trung vào điều quan trọng nhất: kể những câu chuyện nhân văn và giàu chiều sâu.



Anh chia sẻ: "Năm 2025 quả thật là một năm bận rộn và đầy thử thách với tôi, nhưng cũng là năm mà tôi cảm thấy may mắn nhất. May mắn của nghề đạo diễn chính là được tiếp xúc với những dự án rất khác nhau, nhiều format chương trình đa dạng, có thể kể đến như Điểm hẹn tài năng, Chuyến xe âm nhạc xanh, Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025... Đặc biệt trong năm nay tôi đã thực hiện nhiều MV trong chuỗi kỷ niệm A80, góp một phần nhỏ bé tôn vinh tình yêu nước đến với nhiều thế hệ người Việt. Điều trăn trở nhất với tôi là làm sao để giữ được sự tươi mới trong từng sản phẩm, để mỗi chương trình không chỉ hoàn thành tốt mà còn để lại dấu ấn cảm xúc thực sự cho khán giả".

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng là gương mặt quen thuộc của VTV với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực dàn dựng chương trình, liveshow và sản xuất nội dung đa nền tảng. Được đào tạo bài bản qua các khóa học đạo diễn và sản xuất của KBS, NHK và ABU, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình âm nhạc và giải trí như Bài hát Việt, Sao Mai, Cặp đôi hoàn hảo, Điểm hẹn tài năng, Giai điệu kết nối, cùng nhiều sân khấu quy mô lớn phát sóng trên VTV. Bên cạnh truyền hình, Nguyễn Anh Dũng còn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều liveshow và sự kiện văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế, nổi bật như Điều còn mãi, Xuân quê hương, APEC 2017, các chương trình nghệ thuật tại Nga và chuỗi concert.



