Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về ồn ào ‘tuyển trợ lý không lương’

Trong bài viết, nam đạo diễn Đất rừng phương Nam gửi lời cảm ơn đến những người đã thấu hiểu, chia sẻ và thậm chí lên tiếng giải thích giúp mình. “Với những người không hiểu, kêu la… thì tôi cũng thấy bình thường”, Nguyễn Quang Dũng bày tỏ.

Theo Nguyễn Quang Dũng thì “trong cuộc sống có nhiều cái đối với người này thì có ý nghĩa, hữu ích nhưng với người khác là vô nghĩa, phi lý”. Anh cho rằng mỗi người sẽ có góc nhìn riêng trước một vấn đề hay sẽ chọn cho mình con đường đi ở mỗi giai đoạn.

Về ồn ào, Nguyễn Quang Dũng cho rằng mỗi người sẽ có góc nhìn riêng nên anh thấy bình thường ẢNH: FBNV

Về hành trình của mình, Nguyễn Quang Dũng kể phim điện ảnh đầu tiên, anh nhận lương biên kịch nhưng mà không có nhận lương đạo diễn. Có dự án bạn trai Bùi Lan Hương làm phó đạo diễn, hợp tác với nước ngoài, nhận lương 500 USD quay trong 3 - 4 tháng.

“Tôi đi theo hậu kỳ từ Việt Nam qua Thái Lan, Singapore khi kết thúc phim là 2 năm. Lúc mình nhận làm phó đạo diễn phim đó vì quay từ Bắc vào Nam, lúc đó mình thích được đi xuyên Việt và vì phim đó là phim chiến tranh. Mà lúc đó mình được hãng phim TFS kêu làm phim chiến tranh, mình xin dời dự án mình làm đạo diễn để đi làm phó đạo diễn cho phim đó trước rồi về mới làm phim mình”, Nguyễn Quang Dũng kể lại.

Lý do bài đăng của Nguyễn Quang Dũng gây tranh cãi

Trước đó, Nguyễn Quang Dũng gây chú khi đăng tải bài viết tìm kiếm trợ lý chuyên môn. Anh mong muốn tìm một cộng sự với nhiệm vụ tìm, tổng hợp tư liệu, hệ thống cho những buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo, các nhà sản xuất. Ở phần quyền lợi, đạo diễn Đất rừng phương Nam nêu rõ trợ lý sẽ có thêm kinh nghiệm, có cơ hội tiếp cận những dự án lớn, các nhà sáng tạo, nhà sản xuất, nhà đầu tư hàng đầu thị trường.

Nhiều người phản ứng trước bài đăng, song cũng nhiều người cho rằng việc được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm là điều cần thiết ẢNH: FBNV

Bài đăng sau đó vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó việc nam đạo diễn tìm kiếm trợ lý không lương khiến nhiều người cho rằng không phù hợp, thiệt thòi cho người lao động. Một người dùng chia sẻ: “Biết rằng đây cũng là cách để anh đào tạo người. Nhưng một thực tập sinh cũng cần sống. Nếu không lương vậy họ lấy nguồn thu nhập đâu để đi theo anh”. Người xem khác bày tỏ: “Trình độ chú cỡ đạo diễn quốc tế tầm cỡ thì tuyển không lương chắc có người làm đó chú. Nghĩ sao thời buổi này đi tuyển trợ lý không lương vậy”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực, cho rằng đây là cơ hội lớn cho các bạn trẻ, đặc biệt là đối với những ai yêu thích công việc điện ảnh. Một người xem bày tỏ: “Cơ hội này quá tốt cho cả các bạn sinh viên mới ra trường ngành phim, nghệ thuật nói chung. Các bạn đừng chỉ nhìn mỗi chữ 'không lương', cơ hội được làm việc với đạo diễn, ê kíp chuyên nghiệp có tiền chưa chắc mua được đâu”. Người xem khác bày tỏ: “Những dự án đầu tiên khi vào nghề là mình toàn xin được làm bất kỳ vị trí gì để học miễn phí. Bởi không dễ được tham gia dự án phim điện ảnh”.

